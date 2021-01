Cake Kalk AP : un vélo électrique pour lutter contre le braconnage en Afrique

Les gardes forestiers travaillent à la protection de la faune dans les conditions difficiles de la brousse africaine, et ceux-ci avaient besoin de véhicules spéciaux pour combattre les effets dévastateurs du braconnage.

Cake Kalk AP – Crédit : Cake

Les vélos sont construits sur la plateforme CAKE Kalk existante, qui a longtemps été une des favorites de l’industrie des motos électriques haut de gamme. Nous avons récemment pu voir Segway se lancer dans l’eBike tout-terrain en propose deux versions différentes.

Cake Kalk AP : un vélo électrique fonctionnant à l’énergie solaire

Le Cake Kalk AP pèse seulement 80 kilos. Il utilise une batterie de 2,6 kWh à un simple moteur de 11 kW pour alimenter une chaîne de transmission pendant trois heures. Le vélo électrique a la particularité de pouvoir être rechargé grâce à l’énergie solaire. Il peut atteindre une vitesse maximale de 90 km/h. Le vélo Kalk AP est le résultat d’une étroite collaboration entre le Cake, le Southern African Wildlife (SAWC) College et le géant de l’énergie solaire Goal Zero.

Pour affronter les conditions boueuses, la moto à énergie solaire est équipée de roues plus petites et de pneus plus larges afin de répartir la pression au sol de manière uniforme et de permettre de rouler facilement dans des conditions moins propices à l’adhérence. Le Kalk AP utilise une pince amovible de 2100 lumens en guise de phare, pour un éclairage puissant la nuit. Le vélo électrique sera fabriqué grâce à un polymère biodégradable de Trifilon.

Cake commercialise en ce moment 50 exemplaires pour le grand public, à un prix élevé de 25 000 dollars. Comme il s’agit d’une édition limitée, chaque modèle sera marqué d’un numéro spécial. Cake a également mis en place un programme « achetez-en un, offrez-en un autre », c’est-à-dire que pour chaque vélo acheté, un exemplaire sera offert aux gardes forestiers d’Afrique qui luttent chaque jour contre le braconnage. Pour commencer, deux exemplaires seront offerts aux gardes forestiers du Parc national Kruger, en Afrique du Sud. Si vous recherchez actuellement un vélo électrique, vous pouvez consulter notre comparatif.

Source : The Drive