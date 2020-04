Candy Crush vous offre des vies illimitées cette semaine

Crédit : King

La série de jeux vidéo Candy Crush disponible sur navigateur web, sur Facebook, sur Android et sur iOS est bien connue pour tenter par tous les moyens de faire payer ses utilisateurs, notamment pour acheter des vies que vous perdez à la suite d’une défaite. Le développeur britannique King a cependant changé d’avis face à la crise sanitaire actuelle et a décidé de participer à la campagne #PlayApartTogether lancée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un partenariat avec l’OMS pour promouvoir les mesures de sécurité à prendre face à Covid-19

On peut lire sur le communiqué de presse de la campagne que « En apportant des évènements spéciaux, des exclusivités, des activités, des récompenses et de l’inspiration à certains jeux les plus populaires au monde, #PlayApartTogether encourage les utilisateurs à adopter les meilleures pratiques pour leur propre santé et celles de leur famille et communauté ». Les jeux participant à la campagne véhiculeront donc les mesures sanitaires à suivre pendant la pandémie en plus de proposer du contenu intéressant pour les joueurs. En offrant les vies illimitées, King promeut la distanciation sociale en incitant les joueurs à jouer chacun de leur côté.

Des vies illimitées gratuites sur 7 jeux, dont 4 titres Candy Crush

Dans Candy Crush, la difficulté augmente progressivement jusqu’au stade où ça devient réellement compliqué de réussir le niveau en alignant les bonbons. Du coup, les vies s’envolent et il faut soit attendre pour en regagner, soit sortir la carte bleue. Pendant une semaine, vous n’aurez plus ce souci et vous pourrez jouer à Candy Crush sans vous préoccuper du nombre de vies restantes.

Les jeux de King participant à la campagne de l’OMS sont donc Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga et Pet Rescue Saga. Vous avez donc sept jeux à votre disposition pour pouvoir jouer en illimité gratuitement. L’offre se termine le 5 avril.

Source : The Verge