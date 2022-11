Ce concept d’iPhone pliable totalement fonctionnel a tout pour plaire

iPhone pliable © Technology Aesthetics

On attend toujours un éventuel iPhone pliable, qui arriverait en 2025. Mais alors qu’Apple continue de rester à l’écart des meilleurs téléphones pliables du marché, l’équipe de Technology Aesthetics a fait sa propre tentative pour créer un iPhone pliable.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, l’iPhone V, comme il est nommé, utilise un écran d’iPhone X, les mécanismes de pliage d’un Motorola Razr 2020 et des pièces d’autres iPhone pour créer un hybride particulièrement intriguant.

Un iPhone pliable conceptuel, mais fonctionnel

Le smartphone est totalement fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Il tourne sous iOS 16. Cependant, l’équipe a apporté quelques modifications pour tirer le meilleur parti de ce nouvel écran pliable, comme l’ajout d’un support multifenêtres comme on le voit sur les iPad récents et autres téléphones pliables.

La vidéo de Technology Aesthetics aborde également certains inconvénients majeurs de cette conception. Bien que les écrans OLED d’Apple soient flexibles (comme la plupart des autres panneaux OLED de smartphone), ils ne sont pas conçus pour un pliage répété. On voit que l’écran se plisse progressivement autour de la ligne de pliage, et il est probable que l’écran finira par se casser complètement s’il est utilisé régulièrement.

De plus, pour s’adapter au mécanisme de charnière, la batterie de 2 716 mAh de l’iPhone X a dû être remplacée par une batterie beaucoup plus petite de 1 000 mAh, ce qui signifie que l’iPhone V a une autonomie en veille de moins d’une journée. Il n’y avait pas non plus de place pour une bobine de charge sans fil ou l’un des haut-parleurs inférieurs.

Apple travaillerait soi-disant sur un iPhone Flip, bien qu’il ne s’agisse peut-être pas du premier appareil flexible d’Apple. Au lieu de cela, Apple pourrait d’abord lancer un iPad ou un MacBook pliable, selon certains rapports.