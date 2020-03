Comment regarder Netflix à plusieurs avec un seul compte durant le confinement ?

Pour éviter l’ennui et partager un bon moment avec vos amis durant le confinement, l’extension Google Chrome « Netflix Party » permet de regarder n’importe quel contenu de la plateforme de streaming avec un seul compte, et d’échanger via une messagerie de groupe.

Crédit : Netflix

Difficile de garder le moral et de ne pas tomber dans l’ennui durant cette période de confinement. Pour conserver un esprit positif et entretenir un minimum de relations sociales, nos confrères de Tom’s Guide US ont découvert un moyen de partager un film ou une série Netflix entre amis et gratuitement. L’extension Google Chrome « Netflix Party » permet de profiter du service de streaming à plusieurs. Le flux vidéo et audio de la plateforme est synchronisé sur chacun des navigateurs, et un système de messagerie instantanée de groupe permet de discuter avec vos amis.

Netflix Party : mode d’emploi

S’agissant d’une extension Chrome, vous devez disposer d’un navigateur compatible, à savoir Google Chrome ou Microsoft Edge.

Rendez-vous sur le Google Web Store et installez Netflix Party. Connectez sur votre compte Netflix, et choisissez le contenu vidéo que vous souhaitez partager. Lancez l’extension en cliquant sur l’icône « NP » dans la zone réservée aux extensions juste à côté de la barre d’adresse. Définissez si vous souhaitez être le seul à contrôler la lecture ou si les autres peuvent également le faire. Partagez l’URL du groupe avec vos amis. Pour rejoindre un groupe, cliquez sur son URL et lancez l’extension en cliquant sur « NP »

Lorsque vous aurez rejoint le groupe, vous pourrez personnaliser votre avatar, votre pseudo, et contrôler la lecture si vous y êtes autorisez. À noter que dans le cas d’une série, les épisodes s’enchainent automatiquement. Pour un film, il faudra néanmoins créer un nouveau groupe pour en partager un autre.

Sachez qu’il existe aussi un moyen de partager l’accès à vos comptes de streaming sans révéler vos identifiants avec l’extension DoNotPay. Canal+ est également accessible en clair pendant toute la période de confinement.

Source : Tom’s Guide