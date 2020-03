Covid-19 : la France expérimente une nouvelle thérapie

Contrairement aux idées reçues, les mesures de confinements n’ont pas pour objectif de stopper de la propagation du Covid-19, mais de l’allonger sur la durée. Cette stratégie consiste à éviter l’effondrement du système de santé en limitant le nombre de cas à traiter simultanément. Dans cette optique, l’efficacité des traitements est un facteur clé pour libérer des lits le plus rapidement possible. Les premiers essais d’une nouvelle thérapie donnent de bons résultats en termes d’efficacité et de durée du traitement.

Vaccin contre la grippe des laboratoires Sanofi – Crédit : Bicanski

Le professeur Didier Raoult de l’institut Hospitalo-Universitaire de Marseille vient de mener une étude sur 24 patients porteurs du virus. Son équipe a mesuré les effets du Plaquenil, un antipaludique également utilisé pour soigner les maladies auto-immunes, telles que les lupus. En seulement six jours de traitement, le virus a totalement disparu chez 75 % des patients.

Le ministre de la Santé donne son feu vert pour une étude plus large du Plaquenil

La communauté scientifique appelle à la prudence compte tenu du nombre limité de patients traités au Plaquenil, et des graves effets secondaires du médicament, notamment en cas de surdosage. Le ministre de la Santé Olivier Véran a néanmoins donné son accord pour qu’un laboratoire indépendant lance une étude à plus grande échelle. Dans une conférence de presse téléphonique, le ministre a déclaré :

J’ai pris connaissance des résultats et j’ai donné l’autorisation pour qu’un essai plus vaste par d’autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus grand nombre de patients.

Covid-19 : Sanofi promet d’offrir assez de Plaquenil pour soigner 300 000 malades

Si l’efficacité de la thérapie se confirme, le laboratoire français Sanofi s’est engagé à offrir plusieurs millions de doses de Plaquenil, suffisamment pour soigner 300 000 patients atteints du Covid-19. Le groupe pharmaceutique a également déclaré qu’il est prêt à travailler avec les autorités françaises de santé pour confirmer les résultats du professeur Raoult.

Partout dans le monde, des laboratoires publics et privés s’investissent dans la lutte contre la pandémie, et certains sont déjà parvenus à obtenir des résultats encourageants. Des chercheurs américains viennent notamment de lancer les premiers essais cliniques sur l’Homme de son vaccin contre le Covid-19.

