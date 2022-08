Cyberpunk 2077: regardez la bande-annonce ultra-violente de l’anime Netflix

Cyberpunk: Edgerunners – Crédit : Netflix

En juin dernier, Netflix avait publié le premier teaser de la série Cyberpunk: Edgerunners. Comme son nom l’indique, cet anime déclinera l’univers du jeu Cyberpunk 2077. Quelques mois plus tard, le N rouge nous dévoile un trailer long de trois minutes qui nous permet d’avoir un aperçu plus conséquent du programme développé par le Studio Trigger. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la violence sera au rendez-vous !

Dans l’univers Cyberpunk, les « edgerunners » sont des personnes qui vivent en marge de la société, s’engageant dans des activités illégales et éthiquement douteuses qui leur font prendre beaucoup de risques. Longue de 10 épisodes, la série racontera l’histoire de David, un gamin des rues qui risque tout pour devenir l’un de ces mercenaires hors-la-loi de Night City aussi nommés Cyberpunks.

À lire > Cyberpunk 2077 : les raisons de son lancement catastrophique dévoilées

Cyberpunk: Edgerunners : une bande-annonce aussi violente qu’alléchante

Bien qu’il se déroule dans le monde de Cyberpunk 2077, Cyberpunk : Edgerunners sera une série télévisée autonome. Si bien que sa narration sera totalement accessible même pour des téléspectateurs peu familiers avec l’univers du jeu vidéo. La nouvelle bande-annonce montre certains endroits bien connus par les joueurs à l’instar des rues de Night City et de la tour Arasaka.

Outre un déchaînement de violence et des flots d’hémoglobine, le trailer inclut de brèves introductions aux autres membres de l’escouade d’Edgerunners dont nous suivrons les aventures. À savoir ainsi Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca et Lucy. Cette dernière aura d’ailleurs une histoire d’amour avec le protagoniste principal.

La série fera ses grands débuts sur Netflix en septembre. L’équipe de CD PROJEKT RED planche sur cette nouvelle série depuis 2018. en partenariat avec le célèbre studio d’animation japonais Studio Trigger. Reste à savoir si elle tiendra toutes ses promesses. À noter que le célèbre RPG n’est pas seulement dupliqué en anime. Un jeu de société Cyberpunk 2077 est notamment dans les cartons.