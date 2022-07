Daredevil de retour dans une série Marvel de Disney+

Un comeback attendu par les fans ! – Crédit : Marvel Studios

Disney+ prépare plusieurs programmes exclusifs alors que l’agenda de juillet 2022 est disponible. Pour les amateurs de Star Wars, Andor débute prochainement. Quant aux aficionados de Marvel, She-Hulk arrive en août ou encore Echo, actuellement en tournage à Atlanta. Et la dernière série citée signe le retour d’un héros majeur apparu sur Netflix qui manque désespérément à la communauté. Charlie Cox renfile le costume de Daredevil dans ce futur programme après un court caméo en Matt Murdock dans Spider-Man : No Way Home.

Daredevil, Kingpin et Jessica Jones de retour

Charlie Cox intègre officiellement Echo mais ce n’est pas tout. En plus de Daredevil, les spectateurs retrouveront Vincent D’Onofrio aka le Caïd/Kingpin. Alaqua Cox, déjà apparue dans Hawkeye, incarne Echo/Maya Lopez. Ce retour des personnages apparus chez Netflix poursuit les efforts du MCU avec sa phase 4 pour raccrocher tous les wagons. Les super-héros du service de streaming intègrent l’univers connecté tout comme le Professeur X de Patrick Stewart dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Selon THR, Echo suivra une intrigue avec Daredevil à la recherche d’un ancien allié. Il semblerait qu’il s’agit de Jessica Jones, autre héroïne Marvel de Netflix campée par Krysten Ritter. Si cette présence se confirme, il ne manquera que Luke Cage, Iron Fist et le Punisher pour fusionner définitivement avec le MCU.

Un personnage campé plusieurs années par Charlie Cox

Daredevil n’est pas le seul de retour – Crédit : Marvel Studios

C’est durant trois saisons entre 2015-2018 que Charlie Cox a campé Daredevil en plus de The Defenders en 2017. Une série globalement bien reçue par les fans, notamment grâce à la présence de Vincent D’Onofrio. L’homme a déjà fait part à plusieurs reprises de son souhait de revenir après une apparition dans Hawkeye. Quant à Charlie Cox, l’acteur apparaît en tant que Matt Murdock chargé de la défense de Peter Parker dans Spider-Man : No Way Home.

Reste à savoir quelle forme prendra cette rivalité chez le MCU. Car rappelons le, Marvel Studios opte pour une approche bien plus familiale que les séries Netflix. On imagine mal voir Kingpin faire exploser la caboche d’un ennemi avec une portière.

Source : ScreenRant