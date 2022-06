De nouvelles révélations dans Obi-Wan Kenobi, des images incroyables de la galaxie Andromède, deux satellites de la NASA détruits, c’est le récap’ de la semaine￼

Cette semaine, on vous confie de nouveaux éléments sur l’univers de Star Wars : alors que la langue Wattanese a été inventée par l’interprète d’Anakin Skywalker la veille du tournage, l’épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi lève le voile sur un mystère de la saga. Sur Instagram, une nouvelle image incroyable de la galaxie d’Andromède a été dévoilée par la Nasa, qui a également partagé sur Tweeter la découverte d’un débris sur retrouvé sur Mars grâce au rover Perserverance.

De nouvelles révélations dans la série Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi continue d’éclairer certaines zones d’ombre de la saga. Le cinquième épisode de la série Disney+ s’attarde sur le point faible d’Anakin grâce à des flashbacks, à savoir sa rage de vaincre et « son besoin de prouver sa valeur qui causera sa perte ». On comprend ainsi pourquoi Obi-Wan freinait Anakin et l’empêchait de devenir Chevalier Jedi.

Lire > Obi-Wan Kenobi : l’épisode 5 lève le voile sur un mystère de la prélogie

Duel d’entraînement entre Anakin et Obi-Wan – Crédit : Disney+

Nouvel échec pour Astra : deux satellites de la Nasa détruits

C’est au Cap Canaveral en Floride que la fusée Astra baptisée Launch Vehicle 0010 a décollé avec deux satellites de la NASA à son bord. Malheureusement, une panne majeure du deuxième étage de la fusée a contrarié la mission. Le lancement a donc échoué et les deux nano-satellites de la NASA dont le projet était de suivre les tempêtes tropicales dans le cadre de la mission TROPICS-1 ont été détruits et n’ont malheureusement pas pu atteindre leur orbite.

Lire > Deux satellites de la NASA détruits après le décollage raté d’une fusée Astra

La fusée Astra quelques minutes avant son décollage – Crédit : NASASpaceflight / YouTube

Hayden Christensen était en charge d’inventer le « Wattanese »

Hayden Christensen a profité d’une interview accordée à nos confrères de The Hollywood Reporter pour révéler la mission que lui avait confié Georges Lucas lors du tournage de l’Attaque des clones. Alors que son personnage d’Anakin discute avec Watto, il lui fallait échanger en « Wattanese ». La veille du tournage, l’acteur a dû inventer une langue unique et ne ressemblant à aucune autre en une nuit. Le comédien déclare en être « très fier ».

Lire > Star Wars : Hayden Christensen (Anakin) a inventé sa propre langue dans l’Attaque des clones

Watto, Anakin et Padmé © Lucasfilm



Un débris découvert sur Mars par le rover Perseverance

Alors que le rover Perseverance était à la recherche de traces de vie anciennes sur Mars, l’équipe de la Nasa a fait une « découverte inattendue » en repérant un déchet sur la surface martienne. L’agence spatiale américaine a expliqué sur Tweeter qu’il s’agit d’un morceau de feuille d’aluminium brillant pouvant provenir de l’atterrissage du rover sur la planète rouge en février 2021.

Lire > Mars : le rover Perseverance a repéré « quelque chose d’inattendu »

Le débris repéré par Perseverance sur Mars – Crédit : NASA

Star Wars : une apprentie précédait Ahsoka Tano

Mais qui est Mill Alibeth ? À l’ère de la République, cette Zabrak était la première apprentie d’Anakin Skywalker, qui venait tout juste d’être fait Chevalier Jedi. Alibeth fut la meilleure Padawan d’Anakin, qui tissa des liens particulièrement forts avec son initiée. C’est Star Wars: Brotherhood, le nouveau livre de Mike Chen, qui révèle la présence de ce mystérieux personnage, inspiré de Nausicaä.

Lire > Star Wars : Anakin Skywalker avait une autre apprentie avant Ahsoka Tano

Anakin Skywalker © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

Une photo d’Andromède dévoilée par la Nasa

C’est sur son compte Instagram que la Nasa a partagé une incroyable photo de la galaxie Andromède. Capturée en 2010, l’image révèle des détails sublimes de cette galaxie voisine, située à environ 2,5 millions d’années-lumière de nous. Les scientifiques précisent qu’il nous faudrait 40 milliards d’années pour atteindre la galaxie d’Andromède, désignée également M31 dans le Catalogue de Messier ou NGC 224.

Lire > La Nasa partage cette incroyable photo de la galaxie d’Andromède, notre voisine

Andromède © NASA, JPL-Caltech, UCLA

