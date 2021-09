PS5 : comment jouer aux jeux PS4 avec la rétrocompatibilité ?

La PS5 est sortie depuis moins d’un an et sa bibliothèque de jeux est encore relativement faible. Heureusement, vous pouvez jouer à la quasi-totalité des jeux PS4 sur votre PS5. En effet, Sony a fait de la rétrocompatibilité l’une des fonctionnalités principales de la console next-gen à son lancement. Il vaut évidemment mieux acheter une console sur laquelle on peut faire tourner les jeux de la génération précédente.

De plus, les jeux PS4 profitent des performances améliorées de la PS5. Ils peuvent ainsi se charger plus rapidement, offrir des fréquences d’images plus élevées ou encore proposer de meilleurs graphismes. Les seuls jeux PS4 qui ne fonctionnent pas sur la PS5 sont : DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen et Joe’s Diner.

Comment lancer des jeux PS4 sur votre PS5 standard ou Digital Edition ?

Si vous avez la PS5 standard équipée d’un lecteur de disque Blu-ray, il vous suffit d’insérer un disque de jeu PS4. Il sera installé sur la console et les mises à jour disponibles seront téléchargées. Vous pourrez ensuite lancer le jeu PS4.

Si vous avez la PS5 Digital Edition ou que vous avez l’habitude d’acheter les versions digitales des jeux avec votre compte PlayStation Network, votre bibliothèque digitale de jeux PS4 sera immédiatement disponible quand vous vous connecterez à votre compte PlayStation sur votre PS5. Vous pourrez donc lancer n’importe quel jeu PS4 après l’avoir téléchargé depuis la bibliothèque.

Avec la PS4 et son espace de stockage limité, de nombreux joueurs se servaient d’un disque dur externe pour installer des jeux. Si vous en avez aussi un, tous les jeux PS4 installés sur ce disque dur peuvent être lancés sur la PS5. Il suffit de brancher le disque dur sur la console next-gen. D’ailleurs, vous pouvez ajouter un SSD interne ou externe à votre PS5 en fonction de ce que vous souhaitez en faire.

Enfin, la dernière solution pour jouer à vos jeux PS4 sur PS5 est la fonctionnalité de transfert de données à l’aide d’une connexion Wi-Fi ou LAN. Les jeux installés sur la mémoire interne de la PS4 peuvent ainsi être transférés vers le SSD de la PS5.

