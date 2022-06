Des nouvelles de GTA 6, Jon Snow de retour dans une nouvelle série, des voitures volantes dans Cyberpunk 2077, le récap’ de la semaine￼

Tandis que la dernière fuite en date lève le voile sur l’intrigue et la date de sortie de GTA 6, un nouveau mod de Cyberpunk 2077 régale les joueurs en leur permettant de conduire des voitures volantes. Si vous êtes fans de Game of Thrones, vous serez ravis d’apprendre qu’une série consacrée au personnage de Jon Snow est actuellement en préparation. Enfin, on fait le point sur ce que l’on sait de la phrase 5 du MCU grâce aux révélations de Kevin Feige.

Cyberpunk 2077 : quand piloter une voiture volante devient possible

Les fans en rêvaient, CD Projekt RED l’a fait ! Grâce à un nouveau mod très attendu par les joueurs, il est désormais possible de conduire des voitures volantes dans Cyberpunk 2077. Le mod Let There Be Flight, téléchargeable sur Github, vous permettra de survoler Night City à bord d’une voiture ou d’une moto aérienne. Reste à savoir si les véhicules volants finiront par faire partie de Cyberpunk 2077 de manière native dans la prochaine extension programmée pour 2023…

Une voiture volante dans Cyberpunk 2077 – Crédit : YouTube / LastKnownMeal

La phase 5 du MCU teasée par Kevin Feige

Alors que la fin de phase 4 du MCU approche, Kevin Feige a profité d’une interview accordée à Total Film pour évoquer la prochaine saga. Le président de Marvel Studios est resté très mystérieux, laissant entendre que des nouvelles sur le prochain chapitre du MCU seraient partagées « dans les mois à venir ».

Marvel – Crédit : Disney+

George R.R. Martin confirme la future série « Snow »

Le créateur de la série Game of Thrones vient de confirmer la nouvelle dans un billet de blog : Jon Snow aura droit à son propre spin-off. La nouvelle série, dont l’idée vient de Kit Harington et dont le titre provisoire est « Snow », se déroulera après les événements de la série HBO. L’auteur des romans travaille donc sur ce futur projet et a pu choisir lui-même les scénaristes et showrunners.

Un char déterré 74 ans après son immobilisation

C’est au printemps dernier qu’un char Buffalo immobilisé en 1947 avait été déterré en Angleterre. Incroyable mais vrai, après 74 ans sans fonctionner, le blindé devrait être à nouveau pilotable dès l’année prochaine. L’agriculteur Daniel Abbott, en charge du projet, explique que le char pourra donc être à nouveau conduit après avoir été restauré et nettoyé.

Le char en question – Crédit : Terry Harris

Une nouvelle fuite sur GTA 6…

C’est « @Matheusbr9895_ » qui a levé le voile sur de nouvelles informations concernant GTA 6. L’insider apporte des détails sur l’intrigue de ce nouveau volet, sa date de sortie mais également la carte et les villes à explorer. Les dernières rumeurs nous apprennent notamment que Rockstar Games prévoierait de lancer le jeu en 2024 et que l’action se déroulerait dans les années 2020 au Brésil.

GTA 5 – Crédit : Rockstar Games

Nos tests et dossiers de la semaine

Oppo Enco X2 : des écouteurs presque parfaits

Même si les Enco X2 sont plus chers que la génération précédente, Oppo corrige ici les défauts des Enco X et propose des écouteurs de grande qualité particulièrement polyvalents. Si leur mode transparent est perfectible, on adore leur son équilibré, la bonne réduction de bruit de voix et le boîtier bien mieux pensé. À noter que les Enco X2 ne sont pas conseiller pour les jeux vidéo.

Oppo Enco X2 ©Tom’s Guide

Quels écouteurs choisir en 2022 ?

Le marché des écouteurs sans fil ne cesse de se développer depuis l’arrivée des AirPods d’Apple et il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins et à votre portefeuille, nous avons créer pour vous un guide des meilleurs écouteurs true wireless de 2022.

Les écouteurs True Wireless pullulent – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

À chaque mois son nouveau catalogue !

Le mois de juillet approche et il est temps de faire le point sur les meilleurs films, séries et documentaires à découvrir dans quelques jours sur vos plateformes préférées. Abonnés Disney+, Amazon Prime Video et Netflix, n’hésitez pas à consulter nos dossiers dédiés pour être sûrs de ne rien louper. Cette semaine, on vous propose également de découvrir notre sélection des meilleures séries d’animation pour adultes actuellement proposées sur Netflix.

Crédit : Amazon

Crédit : Netflix

Crédit : Disney+

