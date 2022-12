Diablo 4 : sa date de sortie fuite sur le Microsoft Store

Diablo 4 figure parmi les jeux les plus attendus de l’année prochaine. Pour les plus impatients, une fuite sur le Microsoft Store vient de nous révéler la date de sortie du nouveau titre de Blizzard Entertainment. Celui-ci débarquerait enfin le 5 juin 2023.

Diablo 4 © Blizzard Entertainment

La moindre fuite autour de Diablo 4 suscite invariablement un vif intérêt. La communauté attend de pied ferme cette quatrième itération, 10 ans après la sortie de Diablo 3. Celle-ci prendra corps une fois de plus à Sanctuaire infesté de démons à cause des fragments de la pierre d’âme noire. Il faudra donc s’employer pour venir à bout des donjons remplis d’ennemis et mettre la main sur les butins. On savait déjà que le jeu débarquerait en 2023 mais aucune date de sortie précise n’a été dévoilée officiellement.

Un précédent leak affirmait que Diablo 4 serait présenté lors des Game Awards du 8 décembre pour une sortie en avril 2023. Un autre son de cloche vient toutefois de sonner du côté du leaker Aggiornamenti Lumia qui distille régulièrement des informations sur Microsoft. Celui-ci a exhumé les entrailles du Microsoft Store et affirme que le jeu de Blizzard sortira le 5 juin 2023. Il précise que le titre pèsera 80 Go.

Diablo 4 devrait sortir en juin prochain

Peut-on se fier à cette date de sortie qui semble cohérente ? Nous en aurons bientôt le cœur net puisque Diablo 4 devrait être présenté en grande pompe lors des Game Awards qui se tiendront ce jeudi 8 décembre 2022. Les précommandes pourraient d’ailleurs ouvrir à cette occasion. Selon Windows Central, celles-ci offriront un accès anticipé à une bêta ouverte prévue au printemps, très probablement aux alentours du mois d’avril.

Diablo 4 promet d’être l’un des plus grands lancements de jeux de 2023. Il sera disponible sur PC Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les joueurs retrouveront évidemment les mêmes mécanismes de hack’n slash des opus précédents, l’objectif étant de tuer des monstres pour amasser du butin et de l’expérience dans un monde ouvert. Cinq classes seront disponibles : barbare, sorcière, druide, voleuse et nécromancien. Pour rappel, les premiers avis sur Diablo 4 sont très élogieux.