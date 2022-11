Diablo 4 : on connaît enfin sa date de sortie (et celle de la bêta publique)

Diablo 4 © Blizzard

Comme l’indiquent nos confrères de GamesRadar (via XboxEra), le quatrième épisode de la franchise Diablo se préparait pour une révélation aux Game Awards, qui aura lieu le 8 décembre 2022. Après son dévoilement, le jeu se retrouverait immédiatement disponible en précommande.

Blizzard aurait prévu une version bêta publique en février pour tester les capacités de son serveur avant de lancer officiellement Diablo IV en avril 2023. Les dates ont été mentionnées pour la première fois dans un épisode du podcast XboxEra et ont ensuite été confirmées par d’autres points de vente.

Plus que quelques mois pour mettre la main sur Diablo 4

Les spéculations se sont multipliées ces derniers mois sur le lancement de Diablo IV, le jeu passant par deux bêtas fermées en 2022. Seuls certains fans de longue date ont été invités à y participer, Blizzard déclarant qu’il voulait faire des habitués de la franchise une priorité. Un précédent test alpha fermé pour les amis et la famille des employés de Blizzard avait eu lieu en août, laissant les joueurs impressionnés par Diablo IV et son gameplay.

Plus récemment, une faille de sécurité importante chez Blizzard aura entraîné des fuites majeures sur le jeu. Au total, plus de 40 minutes de séquences de gameplay aurait été téléchargées sur les forums et par les joueurs. Les vidéos montraient la classe du barbare, la boutique de cosmétiques, l’interface utilisateur et les marchandises vendues. Les fans ont également eu droit à un aperçu du système de combat, bien que dans des donjons inachevés remplis de textures et de polygones manquants.

À ce stade, les fans espèrent que Diablo IV pourra racheter l’image défaillante de la franchise, près de 25 ans après le déploiement controversé du jeu mobile Diablo Immortal. Les joueurs l’ont critiqué lors de sa sortie pour sa conception payante.

Blizzard a promis de nombreuses fonctionnalités pour Diablo IV, notamment une météo dynamique, une personnalisation complète des personnages et plus de 100 donjons. La société a également donné la priorité à l’inclusivité pour son titre.

Source : XboxEra