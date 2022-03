Disney + à prix cassé ! … mais avec des pubs

La guerre fait rage entre les plateformes de streaming. Disney +, qui prévoit un budget de 30 milliards de dollars pour ses contenus en 2022 doit absolument trouver le moyen d’augmenter ses recettes, et donc le nombre de ses abonnés. Et le nerf de cette guerre commerciale, en plus de la qualité et de la quantité, c’est le prix.

« Étendre l’accès à Disney+ à un public plus large à un prix inférieur est une victoire pour tout le monde — les consommateurs, les annonceurs et nos conteurs », a déclaré Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution. « Plus de consommateurs pourront accéder à nos contenus incroyables. Les annonceurs pourront toucher un public plus large et nos créateurs pourront partager leur travail exceptionnel avec davantage de fans et de familles. »

La guerre des prix s’ajoute à la guerre des contenus

Réduire ses prix alors que l’on explose les budgets, c’est très osé. Même après avoir battu Netflix en nombre de nouveaux abonnés sur la fin de l’année 2021. La publicité est de toute évidence la meilleure solution restante à Disney dans ce combat de titans. Et l’entreprise n’est pas la première à choisir cette option. Hulu, une autre plateforme de streaming, propose déjà cette option. Par ce biais c’est toute une population qui n’a pas les moyens de s’offrir de tels services (ou encore de les cumuler) que Disney va tenter.

Cette nouvelle offre devrait être rendue disponible fin 2022 aux états unis, puis se propager partout dans le monde à partir du début de l’année 2023. Aucun ordre de prix n’a été révélé pour le moment, mais de toute évidence le plan coûtera moins cher que le modèle actuel sans publicité.

Disney a déclaré que la version financée par la publicité de Disney Plus est un « bloc de construction » pour l’objectif de la société d’atteindre 230 à 260 millions d’abonnés Disney Plus dans le monde d’ici la fin 2024. Fin 2021, Disney Plus comptait 129,8 millions de clients payants dans le monde, gagnant 11,8 millions au cours du dernier trimestre.

