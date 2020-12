Disney+ : les meilleurs films et séries à regarder pendant les fêtes de fin d’année

Soul

Parmi toutes les plates-formes disponibles aujourd’hui, il en est une qui occupe une place à part. En effet, au-delà des dessins animés connus du monde entier, Disney+ possède tous les séries et les films de l’univers Star Wars mais aussi Marvel. On y trouve donc aussi bien la série The Mandalorian dont la saison 3 est annoncée pour Noël 2021 que Captain America: Civil War.

A l’approche des fêtes de Noël, voici quelques films et séries à regarder sur Disney+, y compris le très attendu Soul, le dernier film Pixar, qui sera disponible le 25 décembre sur Disney+

1/ Star Wars : le (déjà) grand classique, The Mandalorian

Crédit : Lucasfilm

On ne le répètera jamais assez : The Mandalorian est l’une des premières séries à voir sur Disney+. Elle narre les aventures d’un chasseur de primes, un mandalorien, à la recherche d’un enfant. Un enfant qui s’avère être Baby Yoda et que l’homme décide finalement de protéger d’un Empire qui règne sur la galaxie.

La saison 1 est disponible, tandis que la seconde l’est depuis le 30 octobre, au rythme d’un épisode par semaine. Une saison qui promet de répondre à certaines questions, comme les origines de Baby Yoda ou celles du Dark Saber. Ce sabre sera d’ailleurs au centre des combats dans cette saison 2.

Notons que le making-off de la saison 1 est également disponible sur Disney+.

2/ Star Wars : L’épisode spécial Noël de Lego, parfait pour les fêtes !

Le programme parfait pour Noël – Crédit : Lucasfilm

Histoire de faire oublier aux fans de Star Wars l’horrible épisode de Noël diffusé en 1978, Disney+ leur a réservé une jolie surprise, idéale pour les fêtes. Un nouvel épisode de Noël, mis en scène par Lego.

Un épisode totalement humoristique, avec certains grands noms de la franchise qui prêtent leurs voix, comme l’interprète de C-3PO, présent depuis le premier film de Star Wars.

Ce programme exclusif au service de SVOD, appelé Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes, réunit les héros de la nouvelle trilogie : Rey, Finn, Poe, Chewbacca, etc. L’intrigue, bien que placée sous le signe de la bonne humeur, se déroule après L’Ascension de Skywalker. On suit Rey préparer Noël : même dans l’espace, nos héros n’oublient pas les traditions terriennes !

Cet épisode est d’autant plus passionnant pour les fans qu’elle relate un extraordinaire voyage de Rey qui, dans un Temple Jedi, est happée par une faille spatiotemporelle lui faisant revivre les moments clés de la saga. On croise, évidemment, Yoda, Dark Vador, et même Obi-Wan Kenobi, qui aura bientôt droit à sa série.

3/ Soul, le nouveau Pixar qui risque de vous émouvoir

Pandémie oblige, Disney a fait le douloureux choix de diffuser le dernier Pixar, Soul, sur sa plateforme de SVOD. Un mal pour un bien, puisque ce sera l’occasion pour les abonnés, sans verser un centime supplémentaire, de découvrir cette œuvre qui risque de vous émouvoir. Pixar nous a largement habitué à des histoires touchantes et bien animées !

Disponible dès le 25 décembre, parfait pour Noël, Soul nous raconte l’histoire de Joe, transporté dans un monde fantastique l’obligeant à se questionner sur l’âme humaine. L’homme se lie d’amitié avec 22, qui de son côté, pense que la vie terrestre n’est pas si bien qu’on le dit. Une histoire d’amitié touchante sur des sujets aussi sensibles que la mort, l’âme, et l’amitié…

Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, Soul a reçu le label du Festival de Cannes 2020. Sans oublier que son réalisateur, Pete Docter, a déjà réalisé Monstres & Cie, Là-haut, Vice Versa… Un joli CV, en somme.

4/ Star Wars : les films de la saga et les spin-off, pour se refaire la franchise

Crédit : Lucasfilm

Disney oblige, le nouveau propriétaire de Lucasfilm, et donc Star Wars, propose les films de la saga. Manquent Les Derniers Jedi (Star Wars 8) et L’Ascension de Skywalker (Star Wars 9), Disney+ répondant à la chronologie des médias, en France.

On trouve donc sur Disney+ : La menace fantôme (Star Wars 1) et son Yoda en CGI, L’attaques des clones (Star Wars 2), La revanche des Sith (Star Wars 3), Rogue One (spin-off), Un nouvel espoir (Star Wars 4), L’Empire contre-attaque (Star Wars 5), Le retour du Jedi (Star Wars 6), et Le Réveil de la Force (Star Wars 7). L’occasion de se refaire la franchise cinématographique, dans l’ordre, pendant le confinement, et s’évader dans un univers riche en science-fiction. Pour ceux qui manqueraient de temps, on vous résume tous les épisodes et spin-off de la saga Star Wars.

Plusieurs séries d’animation sont également disponibles et à voir pour les fans hardcore de Star Wars : les productions LEGO, Star Wars Clone Wars (film et série), Star Wars Resistance et Star Wars Rebels.

5/ Toy Story (et ses suites), l’assurance d’un moment joyeux

Crédit : Pixar

Pixar est un maître de l’animation et a signé de nombreuses œuvres majeures et saluées dans le monde. L’une de ses plus célèbres n’est autre que Toy Story, tous disponibles, à l’exception du quatrième (chronologie des médias, encore une fois). Quand à Toy Story 2, il apparaît dans sa version censurée.

Toy Story raconte les aventures de Buzz L’Eclair et Woody, des jouets vivants qui s’animent lorsque les humains ne sont pas dans les parages. Les héros sont accompagnés d’autres personnages, tous au caractère très fort, pour de grandes aventures joyeuses, parfois tristes, mais toujours passionnantes et divertissantes. De quoi passer un bon moment pendant le confinement en découvrant, ou redécouvrant, Toy Story et ses suites.

Bien évidemment, le reste du catalogue Pixar est disponible, ainsi que les courts, l’assurance d’un bon moment. On trouve Cars, Vice-Versa, Monstres Academy, Wall-E, Rebelle, Le monde de Nemo, Monstres & Cie, Là-Haut, Le voyage d’Arlo, Les Indestructibles, Le monde de Dory, Ratatouille, Cars 2 et 1001 pattes.

6/ X-Men 2, classique du genre, mais aussi les films du MCU

Crédit : 20th Century Fox/Disney

Disney possède également la Fox, mettant la main, au passage, sur X-Men. Une franchise cinématographique donc les films sont largement salués par les fans, notamment X-Men 2, réalisé par Bryan Singer (Usual Suspects).

Dans cet opus, les X-Men recherchent un mutant ayant tenté d’assassiner le président des Etats-Unis, dans une scène à la mise en scène brillante. Le mutant n’est autre que Diablo, capable de se téléporter. Les X-Men se retrouvent face à plusieurs menaces, parmi lesquels Stryker, un militaire bien au courant du passé de Logan/Wolverine. L’homme va jusqu’à attaquer le Manoir X du Professeur Xavier, faisant de lourds dégâts.

X-Men 2 est également accompagné par X-Men et d’autres films canon dans l’univers mis en place par la Fox. Pour ceux qui voudraient explorer cette franchise cinématographique, Disney+ propose X-Men, X-Men 2, X-Men L’Affrontement final, X-Men Origins Wolverine (dispensable), X-Men le commencement, Wolverine le combat de l’immortel, X-Men Days of future past et X-Men Apocalypse. Malheureusement, Logan, dernièrement aventure de Wolverine, n’est pas disponible. En revanche, Disney+ a l’intelligence de diffuser X-Men Days of future past dans sa version non censurée.

Rappelons qu’une large majorité des films du MCU sont présents dans le catalogue, et aussi des séries, pour qui souhaitent en apprendre plus sur l’univers étendu de Disney.

7/ Les Simpson, la famille parfaite pour un confinement

Crédit : 20th Century Studios

Les Simpson, une série culte que l’on ne présente plus. Un dessin-animé imaginé par Matt Groening qui dépeint le quotidien d’une famille étasunienne de classe moyenne. Moquant allègrement les USA, son patriotisme, sa politique, Les Simpson s’impose comme une critique acerbe doublée d’un excellent divertissement de confinement.

Un succès également possible par ses stars, la famille Simpson (Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie) et un tas d’autres personnages iconiques. Disney+ possède les droits pour les 30 premières saisons et en exclusivité pour la saison 31 disponible actuellement. De quoi se régaler pendant le confinement avec un programme de qualité et plusieurs centaines d’épisodes à disposition.

8/ National Geographic, pour s’évader depuis chez soi

Crédit : National Geographic Television & Film/Disney Media Networks

Voir tous les jours les même lieux pendant plusieurs semaines n’est jamais agréable. Et se divertir ne passe pas que par les séries, les films, le grand spectacle de la fiction plus généralement. Les documentaires sont un bon moyen de s’évader, et le catalogue National Geographic proposé sur Disney+ est parfait.

Les documentaires proposés s’intéresse à la nature, comme les animaux, avec des reportages sur les macaques japonais, les chimpanzés, les éléphants, les ours. On trouve également des programmes consacrés à des paysages fabuleux, comme à Hawaï, ou ceux de Père et fils au bout du monde.

Quant à ceux qui veulent un peu de frissons, des programmes plus extrêmes sont présents sur Disney+. Notamment En pleine nature, avec Bear Grylls ou La route de l’enfer : Norvège.

9/ Avatar, le monument de science-fiction imaginé par James Cameron

Crédit : 20th Century Studios

La Fox possède Avatar, et Disney possède la Fox. Avatar est donc disponible sur Disney+, monument de science-fiction imaginé par James Cameron (Aliens, Terminator, Titanic…).

Alors que James Cameron est en train de tourner le second volet, et prévoit d’autres films, le confinement est le moment idéal pour s’évader sur Pandora. Une planète luxuriante, en communion avec la nature, et des effets spéciaux toujours aussi époustouflants, onze ans après sa sortie.

Avatar raconte l’histoire de Jake Sully, un ancien marines paralysé. L’homme se rend à plusieurs années-lumière de la Terre, sur Pandora, pour aider des sociétés qui souhaitent exploiter un minerai rare au profil de l’humanité. Jake est alors lié, grâce à une machine, à un avatar, créature biologique capable de survivre à l’atmosphère toxique de Pandora. Jake Sully doit alors infiltrer les Na’vi mais y trouve l’amour, s’en suit une grande aventure…

10/ Pirates des Caraïbes, l’indémodable de Disney

Crédit : Disney

Qui aurait cru que l’adaptation d’une attraction allait devenir l’une des franchises majeures de Disney ? Une franchise popularisée par le personnage de Jack Sparrow, pirate excentrique, incarné par Johnny Depp.

Le confinement est le moment idéal pour profiter d’un blockbuster d’action, avec son lot d’aventures dans un monde peuplé de pirates et autres créatures, comme le terrible Kraken…

Tous les films Pirates des Caraïbes sont déjà disponible sur Disney+, à voir dans l’ordre, bien évidemment ! On trouve La malédiction du Black Pearl, Le secret du coffre maudit, Jusqu’au bout du monde, La fontaine de jouvence et La vengeance de Salazar. Un reboot est en préparation, mais sans l’acteur charismatique. Il serait en guest star, Jack Sparrow pouvant être remplacé pas un personnage féminin.