Disney prépare un remake en live action de Taram et le Chaudron magique

Crédit : Walt Disney Pictures

Décidément, Disney semble bien parti pour refaire tout son catalogue de classiques d’animation. Les remakes en live-action d’Aladdin, du Roi Lion et de la Belle et le Clochard ont déjà vu le jour sur grand écran et ils ont très bien marché. C’est probablement ce succès qui encourage Disney à travailler sur de nouveaux remakes. En effet, le studio aurait déjà de nombreux projets en préparation : Cruella, La Petite Sirène, Pinocchio, Blanche-Neige et les Sept Nains, le Bossu de Notre-Dame, Peter et Wendy (Peter Pan) et même Lilo & Stitch.

Disney+ : comment l’activer sans frais avec votre abonnement Canal+ ?

Disney prépare beaucoup de nombreux remakes

Au début de l’année, nous vous annoncions que la célèbre histoire triste du faon dont la mère est tuée par des chasseurs ferait son retour au cinéma. Oui, on parle bien du remake de Bambi. Il y a aussi le remake de Robin des Bois, mais celui-ci sortira uniquement sur Disney+. Enfin, les frères Russo connus pour avoir réalisé des films Marvel tels que Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, sont en train de travailler sur le remake d’Hercules.

Tous les films énoncés ci-dessus sont de véritables classiques dont les histoires ont bercé des générations d’enfants. Les remakes sauront donc se faire apprécier des adultes nostalgiques, mais aussi des jeunes enfants qui auront le plaisir de découvrir ces films. Il n’en est cependant pas de même pour « The Black Cauldron », appelé Taram et le Chaudron Magique en français. Ce film était adapté des romans fantasy jeunesse « Les Chroniques de Prydain », dont Disney a acquis les droits en 2016.

Disney+ : comment s’abonner et résilier son abonnement ?

Remake de Taram et le Chaudron Magique, un nouveau flop ou un succès ?

Considéré par beaucoup comme la production maudite de Disney, c’est le film d’animation le plus cher de l’histoire . Son budget était d’environ 30 millions de dollars. La production a été semée d’embûches pour qu’au final, le film soit très mal reçu à sa sortie. En effet, il ne rentrait pas assez dans les codes de l’époque (violence, histoire sombre, sang, etc.). Disney était alors au bord de la faillite avec une perte de 20 millions de dollars.

Qu’est-ce qui peut bien pousser Disney à sortir un remake en live-action d’un film qui lui a laissé un tel goût amer ? Souhaite-t-il se rattraper des erreurs passées ou estime-t-il que le public actuel saura mieux apprécier l’histoire ? Les raisons sont encore floues. Nous ne savons pas non plus si le film sortira au cinéma ou en version digitale sur Disney+.

Star Wars : Disney annonce un nouveau film réalisé par Taika Waititi

Source : ComicBook