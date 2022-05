Doctor Strange 2 : Quel avenir pour Scarlet Witch ? Elizabeth Olsen donne son avis

Tout le monde l’attendait avec impatience. Doctor Strange 2 est enfin sorti en salle, offrant aux fans la confrontation très attendue entre le « héros » et Scarlet Witch. Si pour beaucoup, cette dernière est en passe de devenir la figure la plus puissante du MCU, son futur interroge pourtant. En effet, maintenant que le livre des Damnés est détruit, Wanda s’est enterrée sous le mont Wundagore. Mais que pourrait-il se passer par la suite ? Difficile d’en avoir une idée claire et précise. Pour l’heure, la menace que représente Scarlet Witch semble pourtant son équivoque.

Scarlet Witch, une menace inquiétante – Crédit : Marvel Studios

Au cours d’une récente interview, Olsen a donné son sentiment sur la situation. Cet échange est également l’occasion pour la comédienne de livrer sa vision des choses pour la suite.

Doctor Strange 2 : Scarlet Witch, une grande menace ?

Lorsqu’on lui demande ce qui attend son personnage, Olsen livre une réponse pour le moins déroutante. En effet, la comédienne ne semble pas non plus savoir ce qu’il pourrait désormais arriver à Wanda. Mais elle espère que les aficionados de Marvel pourront lui donner des idées. « Oh oui, je veux tellement le savoir. Je veux que les fans se prêtent au jeu. Je vous avoue que moi-même je ne sais pas. Alors si les gens ont des idées ! Je suis vraiment curieuse de savoir comment nous allons avancer. Mais je crois que nous allons vers quelque chose de grand » explique ainsi la comédienne.

Pour le moment, tout semble converger vers le même point : la suprématie de Scarlet Witch. Désormais, le personnage représente la menace la plus importante de tout le MCU. Wanda risque donc de croiser de nombreux autres héros dans un futur proche et de semer un « chaos » encore jamais vu jusqu’alors. Mais pour l’heure, impossible d’en savoir davantage. Le « flou » semble être la seule réponse offerte par Marvel.

Alors un petit conseil, si ce n’est pas encore fait, foncez en salles découvrir Doctor Strange 2. Sans rien vous dévoiler, vous risquez d’être surpris de la tournure des événements.

