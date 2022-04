Doctor Strange 2 : Sam Raimi a vu très peu de films Marvel

Sam Raimi a réalisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira le mois prochain dans les salles obscures. L’occasion pour le cinéaste de révéler son historique de visionnage des films du MCU. Et celui-ci est loin d’être copieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness mettra en scène une flopée de variants dans le multivers. Un joli bazar spatio-temporel en perspective qui prendra ses quartiers au box-office français le 4 mai prochain. Derrière la caméra, on retrouve l’illustre Sam Raimi connu notamment pour avoir réalisé la première trilogie Spider-Man mettant en vedette Tobey Maguire dans le rôle-titre.

Avec Doctor Strange 2, le cinéaste s’est attaqué à un gros morceau, le Maître des Arts Mystiques étant devenu un personnage central du MCU après la disparition de certains Avengers notables. Une question se pose invariablement : le réalisateur est-il un fin connaisseur de l’univers cinématographique Marvel ? Avec 27 films au compteur et plusieurs séries dérivées, le MCU est très riche même s’il n’est pas aussi planifié qu’on le croit.

Sam Raimi est surtout fan des comics Marvel

Interrogé à ce sujet par le site Fandango, Sam Raimi confie qu’il a seulement vu une poignée de films Marvel. À savoir, Iron Man, les premiers Avengers , Black Panther et Doctor Strange (forcément). « Soit dit en passant, j’ai adoré ce que j’ai vu, mais ce n’est pas si familier puisque je n’en ai visionné que quatre ou cinq intégralement et seulement des petits extraits d’autres films », précise-t-il.

En revanche, le cinéaste est loin d’être un néophyte des super-héros Marvel. « J’étais un grand fan des comics Marvel des années 70 et 80 et dans les années 90. Par conséquent, je connaissais très bien les personnages, leurs histoires et leurs interactions. C’est sur cela que les films Marvel sont basés », affirme fermement le réalisateur. Un moyen probablement de faire taire d’éventuelles critiques sur son faible historique de visionnage du MCU.

Avant Doctor Strange 2, un autre long-métrage a fait les choux gras de Marvel Studios. Il s’agit évidemment de Spider-Man No Way Home, un film que Sam Raimi a tout bonnement adoré. « La meilleure chose que je puisse dire, c’est que c’était vraiment rafraîchissant pour moi », a-t-il souligné.

Source : Fandango