Dune : le monument de la SF livre sa nouvelle bande-annonce saisissante

Dune délivre sa seconde bande-annonce – Crédit : Warner Bros.

Denis Villeneuve a marqué les spectateurs avec Blade Runner 2049, prouvant sa capacité à livrer des films de science-fiction de grande envergure. Alors autant dire que lorsque la Warner lui a confié l’adaptation de Dune, beaucoup de fans ont été ravis. Passant après le long-métrage raté de David Lynch, Denis Villeneuve est attendu au tournant alors que le projet abandonné de Jodorowsky est encore gravé dans toutes les mémoires. Et en attendant la sortie de Dune, le film livre aujourd’hui une seconde bande-annonce. De quoi en découvrir plus sur ce long-métrage promettant d’être aussi saisissant que ces nouvelles images.

La première partie du roman adaptée par Denis Villeneuve

La deuxième bande-annonce de Dune est désormais disponible. On retrouve Timothée Chalamet (Call me by your name), Oscar Isaac (Star Wars), Rebecca Ferguson (Mission Impossible) et Zendaya (Spider-Man). Un film adaptant la première moitié de l’œuvre littéraire de Frank Herbert, saluée dans le monde entier. Et pour diriger cette adaptation, la Warner a appelé Denis Villeneuve, déjà salué dans le domaine de la science-fiction pour Blader Runner 2049 et Premier contact. Le cinéaste a d’ailleurs déclaré vouloir adapter la seconde partie du roman même si la Warner n’a pas encore donné son feu vert. On imagine que le succès de Dune sera primordial pour avoir droit à une adaptation complète.

En plus des acteurs précédemments cités, les spectateurs retrouveront Josh Brolin (Thanos), Jason Momoa (Aquaman), Javier Bardem (No country for old men), etc.

Plusieurs chanceux ont déjà eu le privilège de découvrir les dix premières minutes du film lors d’un événement IMAX. Quant à la bande-annonce, elle présente le vaste monde de Dune et Chani, personnage incarné par Zendaya. L’extrait montre également la relation entre Paul (Timothée Chalamet) et son père Leto (Oscar Isaac). Sans oublier la fin de cette vidéo donnant un large aperçu de l’esthétique adoptée par le film de Denis Villeneuve, entre science-fiction et violence brutale.

C’est le 15 septembre 2021 que Dune sort dans les salles françaises. Aux USA, le film sera également disponible sur HBO Max. Il s’agit d’une sortie importante pour la Warner après de nombreuses restrictions sanitaires.

