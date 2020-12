Dune, Matrix 4, The Suicide Squad et tous les films Warner Bros sortiront directement en streaming

Le studio Warner Bros vient d’annoncer que tous ses films prévus pour 2021, dont les très attendus Matrix 4 et Dune, sortiront en même temps dans les salles et en streaming.

Warner Bros avait annoncé récemment que le très attendu Wonder Woman 1984 sortirait directement sur HBO max. Cette semaine, le studio a finalement décidé d’appliquer ce traitement à tous ses blockbusters de 2021.

Dune, de Denis Villeneuve, fait partie des 17 films Warner Bros de 2021 – Crédit : Warner Bros

La situation sanitaire étant toujours très critique aux États-Unis, la plupart des salles de cinéma sont encore fermées. Et cela pourrait durer encore longtemps. L’échec de la sortie en salles probablement prématurée de Tenet a certainement poussé Warner Bros à prendre une toute nouvelle direction. C’est pourquoi le studio a décidé d’anticiper la situation en offrant aux abonnés de sa nouvelle plateforme de streaming HBO max un accès direct à ses futures sorties.

Les clients d’HBO max américains pourront donc visionner les 17 nouvelles productions du studio prévues pour 2021. Cela inclut notamment l’adaptation Dune, The Suicide Squad, Godzilla vs. King, Mortal Kombat et Matrix 4. Les films seront disponibles pendant une durée d’un mois sans coût additionnel, contrairement à Mulan, que Disney avait de son côté choisi de facturer 30 dollars à ses abonnés. Dans le reste du monde, ces blockbusters sortiront exclusivement en salles, a précisé la PDG de Warner Bros Ann Sarnoff.

Un coup de tonnerre dans l’industrie du cinéma

Cette stratégie historique fait déjà l’objet de nombreuses critiques aux États-Unis. Les cinémas américains AMC n’ont pas tardé à réagir, accusant Warner Bros de sacrifier la rentabilité de ses partenaires pour « subventionner le lancement de HBO Max. ».

Cette décision risque également de susciter des réactions du côté des studios concurrents et notamment de Disney, qui avait été le premier à sortir certaines de ses productions directement en streaming plus tôt cette année. En 2021, la maison de Mickey a plusieurs blockbusters sur son calendrier. Notamment les Marvel Black Widow et Les Éternels, qui sont pour l’instant toujours prévus en salles seulement. Disney pourrait donc n’avoir d’autre choix que d’adopter la même stratégie que Warner. Pour faire le poids face à ces deux géants d’Hollywood, les autres services de streaming tels que Apple TV+, Netflix et Amazon Prime Video devront de leur côté compenser par un solide catalogue de contenus originaux.

Source : SCREEN RANT