Elon Musk supprime un mème avec lui, Donald Trump et Kanye West déguisés en Trois Mousquetaires

Elon Musk a tweeté un mème avec lui-même, Donald Trump et Kanye West déguisés en Trois Mousquetaires avant de le supprimer. Les trois personnalités ont effectivement un point commun : celui d’avoir ou de vouloir un réseau social.

En ce début de semaine, nous avons appris que le rappeur américain Kanye West veut racheter Parler, un réseau social prisé par l’extrême droite américaine. La société mère de Parler, Parlement Technologies, a annoncé avoir conclu un accord de principe avec Kanye West, aussi connu sous le pseudo Ye, pour lui vendre Parler. Elon Musk qui vend un parfum « cheveux brûlés » en a donc profité pour tweeter une série de mèmes avant de les supprimer.

Elon Musk © Justin Pacheco

Lancé en 2018, Parler a été retiré de l’App Store et du Google Play Store suite à l’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Amazon avait aussi arrêté de l’héberger sur les serveurs d’Amazon Web Services. Aujourd’hui, le réseau controversé est de nouveau disponible sur l’App Store et le Google Play Store.

Donald Trump a Truth Social, Elon Musk veut créer X et Kanye West veut racheter Parler

Suite à l’annonce de Parlement Technologies, Elon Musk a tweeté un mème mettant en scène lui, Donald Trump et Kanye West comme étant les Trois Mousquetaires. Les trois personnalités ont effectivement un point commun : celui d’avoir ou de vouloir un réseau social. L’ancien président des États-Unis a créé Truth Social en octobre 2021. De son côté, Elon Musk doit signer un accord avec Twitter avant le 28 octobre pour finaliser le rachat.

Elon Musk posted this…then deleted it. pic.twitter.com/1kn0myOFXi — Mike Sington (@MikeSington) October 18, 2022

Sur le mème d’Elon Musk que vous pouvez voir ci-dessus, les trois hommes déguisés en mousquetaires ont chacun au bout de leur épée leur réseau social. Il n’y a pas écrit Twitter pour Elon Musk, mais X. Pour le milliardaire américain, « acheter Twitter est un accélérateur de la création de X, l’application pour tout faire ». Son objectif à long terme est donc de lancer la plateforme X. C’est la raison pour laquelle il a proposé de racheter Twitter à 54,20 dollars par action. Il avait aussi écrit « rétrospectivement, c’était inévitable » pour accompagner le mème.

Elon Musk a également posté un autre mème avec Kanye West sur le thème de Dragon Ball Z pour lui montrer son support. Il a aussi tweeté « des moments amusants à venir ! » avant de supprimer ce message et le mème. Si Elon Musk et Kanye West concluent leur accord respectif avec Twitter et Parlement Technologies, les trois personnalités américaines auront chacune leur propre réseau social.

Source : Business Insider