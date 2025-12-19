Epic Games Store : le second jeu gratuit de Noël est là mais il ne restera pas longtemps

Le Noël de l’Epic Games Store permet de récupérer une flopée de jeux gratuits. Après Hogwarts Legacy qui a lancé le bal, voici le nouveau titre qui se glisse sous le sapin des gamers. Les amateurs de rogelike et de mythologie nordique devraient s’y retrouver.

© Pexels

Il est conseillé d’aller faire un tour régulièrement sur l’Epic Games Store qui propose constamment des jeux gratuits à ses utilisateurs. Une tradition appréciable qui prend une autre dimension à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le Noël de la plateforme d’Epic permet en effet de récupérer une flopée de titres sans rien débourser. Pour lancer les hostilités, le célèbre launcher a d’ailleurs offert Hogwarts Legacy pendant une semaine, rien que ça.

Jusqu’à début janvier, chaque journée sera synonyme de nouveau cadeau. Un véritable calendrier de l’Avent vidéoludique qui suscite bien des fantasmes. Ces derniers jours, nombre de médias ont relayé une liste soi-disant officielle ayant fuité sur la toile. Celle-ci annonçait notamment la mise à disposition gratuite de Jurassic World: Evolution 2.

On sait désormais que c’est une fausse information puisque l’Epic Games Store vient de révéler le nouveau titre qui sera offert jusqu’à 17h ce vendredi. Et il s’agit de Jotunnslayer: Hordes of Hel !

Jotunnslayer: Hordes of Hel est gratuit sur l’Epic Games Store mais il faut faire vite

Ce jeu d’action de type roguelike orienté survie plaira aux amateurs de légendes nordiques. Il vous fera entrer dans la peau d’un héros déchu qui doit combattre des hordes incessantes d’ennemis mythiques et se coltiner des boss bien relevés dans l’outre-monde de Helheim.

Vous devrez collecter des bénédictions divines pour renforcer votre personnage. Un système de progression entre les parties vous permettra d’obtenir des améliorations permanentes et des compétences spéciales. Il existe six classes ayant chacune leurs spécificités sur le champ de bataille. Corps-à-corps, magie, combat à distance… A vous de choisir le style de combat qui vous sied le mieux.

Chaque partie sera différente grâce aux combinaisons de pouvoirs, d’armes et de compétences. De quoi offrir une forte rejouabilité. Mefiez-vous, les combats sont nerveux et demandent une bonne maîtrise de l’art de l’esquive et du positionnement. Réussirez-vous l’épreuve divine lors de votre périple à travers les Neuf Mondes ?

A lire aussi > Noël : des idées cadeaux originales à tous les prix

Si vous n’êtes pas friand de ce style de jeu, restez tout de même à l’affût : d’autres surprises arrivent sur l’Epic Games Store ces prochains jours.