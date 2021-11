Fallout : la série Amazon sur la saga de Bethesda donne de ses nouvelles

La série Fallout d’Amazon n’est pas abandonnée, même si c’est le silence radio depuis plus d’un an déjà. Le producteur exécutif de Bethesda Game Studios a confirmé que la série Fallout adaptée de la célèbre saga de jeux post-apocalyptiques est en préparation.

L’année dernière, le studio Bethesda a annoncé qu’une série Fallout était en cours de développement chez Amazon Studios. La célèbre saga de jeux vidéo post-apocalyptiques est adaptée en série par les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Depuis cette annonce à laquelle les fans ne s’attendaient pas du tout, c’est le silence radio chez Bethesda.

Le producteur exécutif de Bethesda Game Studios, Todd Howard, a finalement donné des nouvelles de la série Fallout. Heureusement, le projet n’a pas été abandonné et il avance lentement mais sûrement.

La série Fallout des créateurs de Westworld avance bien, rassure Todd Howard

Lors d’une session de questions/réponses organisée sur Reddit à l’occasion du 10e anniversaire de The Elder Scrolls V : Skyrim, un fan a demandé ce qu’il en était de la série Fallout créée par Amazon Studios. Todd Howard lui a répondu que la série avance et qu’il est « vraiment excité de travailler dessus avec Jonathan Nolan, Lisa et Amazon ».

Nous n’aurons donc pas plus d’information sur la série Fallout pour le moment. Néanmoins, les fans sont rassurés. Elle est toujours en cours de développement chez Amazon Studios. Aucune date de sortie n’a été annoncée jusqu’à présent. Nous savons seulement que la série sera diffusée sur Amazon Prime Video et qu’elle reprendra l’univers post-apocalyptique des jeux Fallout.

Quoi qu’il en soit, les fans de Bethesda ont l’habitude de patienter. Ils attendent The Elder Scrolls 6 depuis 10 ans déjà. D’ailleurs, Todd Howard a révélé cet été que la sortie de The Elder Scrolls VI est encore loin puisque le jeu est encore en phase de conception. Le prochain projet très attendu de Bethesda est le RPG spatial Starfield. Il sortira en exclusivité sur Xbox et PC le 11 novembre 2022 en arrivant peut-être plus tard sur PS5, mais cela n’est pas encore confirmé.

