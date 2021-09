Fast & Furious : Justin Lin espère que la franchise continuera après le dernier film

Le nom de Justin Lin est désormais inséparable de la franchise Fast & Furious. Le réalisateur aura prêté son nom (et son talent) à cinq opus et devrait logiquement réaliser les deux derniers. Annoncés de longue dates, F10 et F11 devraient logiquement sortir en 2022 et 2023. Créée en 2001, la saga n’a cessé de surprendre par les fans du genre. Chaque nouvel épisode a offert des scènes d’action mémorables et quelques visuels grandioses. Et même si la fin est annoncée, Lin souhaite que cette belle histoire cinématographique ne s’arrête pas là.

Visiblement, le réalisateur aurait déjà de nombreuses idées pour créer de nouveaux formats. Ainsi, Fast & Furious pourrait se développer sur une plateforme de streaming à l’avenir. Pour Lin, l’arrêt de la franchise sur grand écran n’est absolument pas une fin en soi.

Fast & Furious : un futur possible après le dernier film ?

« Les choses ont évolué et peuvent encore bouger. Et le streaming est une option que nous considérons. Dans cette franchise, j’adore travailler sur les personnages et leurs parcours respectifs. Ce monde est devenu si vaste. Et je peux vous dire que 80% de nos conversations ne sont pas encore apparues à l’écran » explique ainsi Lin. Il y a donc fort à parier que le réalisateur n’a pas dit son dernier mot.

Fast & Furious fonctionne déjà en dehors de sa saga principale. Pour exemple, Tokyo Drift est une entité autonome, qui a su rencontrer son public. La franchise est également capable de s’éloigner de l’histoire de Brian et Dom. C’est d’ailleurs la cas avec des projets comme Hobbs & Shaw ou encore Spy Racers. Les possibilités sont nombreuses, entre histoires parallèles, formats animés … Alors même si F11 met un point final à l’intrigue principale, le futur pourrait nous réserver de nombreuses surprises (de taille). Dernier film dérivé en cours de développement : Cipher, axé sur les méchants de la série.

Que les fans se rassurent : on n’achève pas la poule aux œufs d’or ainsi. Les confessions de Lin prouvent qu’en secret, de grandes choses se préparent déjà. Mais il faudra se montrer patient pour en apprendre davantage ! En attendant, F9 est disponible en blu-ray et dvd depuis ce matin.

