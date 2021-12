Final Fantasy 16 est retardé de 6 mois à cause de la pandémie de Covid-19

La sortie du tant attendu Final Fantasy 16 prend du retard. Le développement du prochain opus de la célèbre franchise japonaise de jeux de rôle est retardé à cause de la pandémie de Covid-19. Il est repoussé de 6 mois au minimum.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Final Fantasy qui attendaient d’en découvrir davantage sur le seizième opus de la franchise de J-RPG. La prochaine grosse annonce de Final Fantasy 16 n’aura pas lieu fin 2021 comme cela était initialement prévu. Le développement du jeu chez Square Enix a pris 6 mois de retard. Les joueurs devront donc attendre le printemps 2022 pour la prochaine « grosse révélation ».

Final Fantasy XVI – Crédit : Square Enix

Nous avons encore peu d’informations sur Final Fantasy XVI, mais nous savons qu’il sortira sur PS5. La date de sortie est évidemment inconnue pour le moment. Le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a tenu à s’excuser auprès des fans et de la communauté pour ce retard totalement inattendu.

La prochaine grosse annonce de Final Fantasy XVI est attendue pour le printemps 2022

Le compte Twitter de Final Fantasy 16 a partagé le message de Naoki Yoshida. Il explique que : « j’ai promis d’avoir plus d’informations sur Final Fantasy XVI plus tard en 2021. Cependant, j’ai le regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de tenir cette promesse car les complications liées à la pandémie de Covid-19 en cours ont retardé le développement du jeu de près d’un semestre ».

En fait, les développeurs travaillaient sur Final Fantasy XVI à distance en raison de la crise sanitaire, ce qui n’a pas aidé à accélérer le développement. Naoki Yoshida a ajouté que « nous avons passé une grande partie de 2021 à résoudre ce problème et espérons voir son impact au minimum d’ici la nouvelle année, nous permettant de mieux nous concentrer sur les tâches à accomplir : augmenter la qualité des ressources graphiques, affiner les mécanismes de combat, étoffer les batailles individuelles, mettre la touche finale aux cinématiques et effectuer une optimisation graphique globale. Notre objectif principal est maintenant d’être aussi actif que possible avec le jeu afin de le voir complètement peaufiné ».

Enfin, Naoki Yoshida a promis que la prochaine annonce majeure concernant Final Fantasy 16 aura lieu au printemps 2022. Le scénario du jeu est déjà terminé, mais les équipes doivent encore peaufiner plusieurs aspects.

