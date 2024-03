Free lance une offre de télésurveillance à prix réduit avec Qiara

© Free, Qiara

Free frappait un grand coup en janvier dernier en présentant la Freebox Ultra, la première box Wi-Fi 7 disponible en France. Depuis l’annonce, de nombreux abonnés ont reçu le produit et peuvent profiter du débit impressionnant offert par l’appareil, à condition de disposer de l’équipement nécessaire.

En prime, Free vient d’étoffer son offre en ajoutant TV by Canal à l’abonnement Freebox Ultra Essentiel. L’opérateur réservait une dernière surprise à ses abonnés pour conclure ce premier trimestre. Free s’allie à Qiara pour proposer des tarifs préférentiels à ses abonnés sur son système d’alarme connecté.

Free s’associe à Qiara pour proposer un système d’alarme connecté à prix réduit à ses abonnés

Ce mardi 26 mars, Free a dévoilé son partenariat avec Qiara, qui développe un système d’alarme connecté. Le Pack Essentiel de l’entreprise comprend une caméra intelligente, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, une sirène et un clavier.

La caméra fournie embarque « un obturateur physique et d’intelligence artificielle pour détecter les mouvements dans son champ de vision ». Notez que le système est conçu pour éviter les fausses alertes dues aux animaux. Lorsque vous êtes à votre domicile, l’obturateur se ferme pour assurer le respect de votre vie privée et le micro intégré se coupe automatiquement.

À lire > Freebox Ultra : prix, débits, services, tout savoir sur la nouvelle box Internet

Free met en avant la facilité d’installation du système d’alarme et de son application mobile dédiée. Elle permet de voir en direct ce qui se passe à votre domicile en HD et de recevoir une notification en cas de détection d’un événement inhabituel.

Découvrez @Qiara_co, la solution de sécurité domestique nouvelle génération accessible aux abonnés Freebox 🤝



Des produits innovants, simples à installer, à un prix juste et transparent, le tout sans engagement 🚀 pic.twitter.com/rFP0Fuvkm8 — Free (@free) March 26, 2024

Il existe trois formules d’abonnement différentes aux services : Qiara Basic, Plus et Ultra. La dernière formule propose les avantages de Plus, comme les accès partagés à vos proches en illimité, l’enregistrement et le téléchargement des vidéos ou encore la détection intelligente de personnes grâce à l’intelligence artificielle.

L’offre Ultra comprend aussi un service de télésurveillance qui peut envoyer des agents chez vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, précise Free sur son site. Les abonnés Freebox bénéficient d’une remise de 20 % sur les offres Qiara Plus, Ultra et le Pack Essentiel. Voici le prix des abonnements au système d’alarme connecté :

Pack Essentiel 5 équipements : 199 € à l’achat (au lieu de 249 € pour les non-abonnés)

199 € à l’achat (au lieu de 249 € pour les non-abonnés) Qiara Basic : inclus avec le pack Essentiel

inclus avec le pack Essentiel Qiara Plus : 7,99 €/mois (au lieu de 9,99 €/mois pour les non-abonnés)

7,99 €/mois (au lieu de 9,99 €/mois pour les non-abonnés) Qiara Ultra : 15,99 €/mois (au lieu de 19,99 €/mois pour les non-abonnés)

Free précise que si vous résiliez votre abonnement Freebox, vos prélèvements Qiara continueront jusqu’à ce que vous mettiez aussi fin à votre contrat sur le site officiel du service. Vous pouvez vous souscrire dès maintenant dans votre espace abonné.