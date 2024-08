Freebox : vous ne vous retrouverez plus jamais sans Internet grâce à ce nouvel appareil

La Freebox Ultra est désormais installée dans de nombreux foyers français. L’occasion pour les clients et les membres de leur famille de profiter du Wi-Fi 7, de TV by CANAL ou encore des plateformes de SVOD incluses sans surcoût. Toutefois, même les possesseurs de la Freebox Ultra ne sont pas à l’abri des pertes de […]

La Freebox Ultra est désormais installée dans de nombreux foyers français. L’occasion pour les clients et les membres de leur famille de profiter du Wi-Fi 7, de TV by CANAL ou encore des plateformes de SVOD incluses sans surcoût.

Toutefois, même les possesseurs de la Freebox Ultra ne sont pas à l’abri des pertes de connexion agaçantes, notamment pour ceux qui travaillent depuis leur domicile. Grâce à ce nouveau boîtier proposé par l’opérateur, les abonnés Freebox ne risquent plus de se retrouver sans Internet.

Les abonnés Freebox Ultra peuvent commander un backup Internet 4G+

Si vous possédez une Freebox Ultra, vous pouvez commander dès maintenant un backup Internet 4G+ dans votre espace abonné. Le petit appareil permet de rester connecté en cas de perte de connexion dans votre domicile grâce au réseau mobile 4G/4G+. Voici la marche à suivre pour le commander :

Connectez-vous à votre espace abonné Freebox

Allez dans la section « ma Freebox »

Cliquez sur « Backup internet Freebox »

Acceptez les conditions de service et cliquez sur « commander »

Consultez votre couverture 4G juste au-dessus du bouton au cas où

Le backup de Free est capable de relayer votre serveur Internet en se connectant aux appareils environnants, notamment aux répéteurs Wi-Fi installés chez vous. Attention, contrairement au premier répéteur commandé dans votre espace abonné, le backup Internet 4G+ vous est facturé. Il vous en coûtera 4,99 € par mois en location, sans engagement.

Notez que les abonnés Pop, Revolution, mini 4K et One pourront aussi commander l’appareil d’ici peu. On imagine que le tarif pour se procurer le backup Internet 4G+ sera le même que pour les possesseurs de la Freebox Ultra.