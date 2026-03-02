Samsung retire des fonctions de dépannage de vos Galaxy sans vous demander votre avis

Avec la mise à jour de février 2026, Samsung réduit drastiquement le menu de récupération Android sur plusieurs smartphones Galaxy. Une décision silencieuse qui prive les plus aguerris de fonctions de dépannage essentielles.

Le menu Recovery sur un smartphone Android © rukawajung

Le menu Recovery d’Android, cet écran austère accessible au démarrage par une combinaison de touches, n’a jamais été conçu pour le grand public. Il reste pourtant un outil précieux pour quiconque sait s’en servir : purge du cache système, installation manuelle de mises à jour via ADB ou carte SD, réinitialisation complète… Autant de leviers que Samsung vient de retirer sans prévenir.

Trois options, là où il en existait une demi-douzaine

Selon les observations du site spécialisé Galaxy Club, confirmées sur plusieurs appareils, le menu Recovery se résume désormais à trois entrées sur les téléphones ayant reçu le patch de sécurité de février 2026 : redémarrage, réinitialisation d’usine et extinction. La série Galaxy S25 a été la première concernée, suivie des Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE et Z Fold 7.

La disparition la plus remarquée est celle de l’option Wipe cache partition, très utilisée après les mises à jour pour résoudre des problèmes de batterie, de fluidité ou de comportements erratiques. Pour les bidouilleurs, la perte de l’installation via ADB ou carte SD complique aussi sensiblement les procédures de dépannage hors système.

Une situation encore incohérente selon les versions

Le déploiement n’est pas uniforme. Sur un Galaxy S25 Ultra sous la bêta de One UI 8.5, l’ancien menu Recovery reste intact. En revanche, les modèles S25 sous One UI 8.0 stable avec le même patch de février affichent bien la version allégée. Cette disparité laisse penser que le changement est lié à la branche logicielle plutôt qu’au correctif de sécurité lui-même.

Samsung n’a fourni aucune explication officielle ; le constructeur coréen n’a pas précisé si des processus système automatisés rendent désormais ces outils manuels superflus, ni si cette restriction est liée aux rumeurs persistantes autour de la suppression du Download Mode sur les futurs Galaxy, dont les S26. En attendant un éventuel commentaire, les usagers les plus avancés devront composer avec un panneau de contrôle considérablement appauvri.

Source : Galaxy Club