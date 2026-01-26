Gmail ne supporte plus les comptes externes

L’utilisation de Gmail avec des adresses e-mail tierces n’est plus possible. Si vous souhaitez continuer à bénéficier des avantages traditionnels de Gmail, il sera désormais nécessaire de basculer vers un compte Gmail ou d’accepter des fonctionnalités limitées avec votre adresse actuelle.

Fini les fonctionnalités Gmail pour les adresses externes

Lancée en 2016, la fonctionnalité Gmailify permettait aux utilisateurs d’adresser leurs e-mails depuis des comptes non Gmail tout en bénéficiant de certains avantages de Gmail, comme la protection contre les spams et le tri automatique des messages par catégories. Cette option offrait donc aux détenteurs d’adresses tierces une expérience proche de celle des comptes Google, sans avoir à créer une adresse Gmail.

Cependant, Google annonce qu’à partir de ce mois de janvier 2026, Gmailify sera définitivement supprimé. Concrètement, cela signifie que les comptes non Gmail connectés à Gmail ne profiteront plus des filtres anti-spam avancés, du tri des messages en catégories, ni des optimisations de notifications sur mobile. La qualité des recherches d’e-mails dans Gmail sera également affectée pour ces comptes tiers.

Comment utiliser Gmail avec une adresse non Google ?

Pour continuer à utiliser Gmail avec une adresse non Google, il faudra désormais passer par les protocoles IMAP classiques sur mobile. Les utilisateurs pourront lire et envoyer des e-mails depuis leurs comptes tiers sur l’application Gmail pour Android, iPhone et iPad, mais sans les fonctionnalités avancées de Gmail. Sur la version web, la fin de Gmailify entraîne la suppression de l’option “Consulter d’autres comptes de messagerie”. Pour récupérer ses e-mails sur cette interface, il sera nécessaire de configurer un transfert automatique depuis son compte externe.

Google n’a pas donné de justification officielle pour cette décision. Toutefois, certains analystes suggèrent que l’entreprise souhaite inciter davantage les utilisateurs à adopter un compte Gmail et, potentiellement, à souscrire à ses services payants comme Google Workspace et certaines fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle récemment intégrées à Gmail. Ces nouveautés incluent des outils d’IA pour optimiser la rédaction et la gestion des messages, dont certaines options restent gratuites tandis que d’autres nécessitent un abonnement.