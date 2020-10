Google : dites adieu aux longues musiques d’attente grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité très pratique pour ne plus avoir à supporter les longues musiques d’attente. En effet, l’Assistant Google patiente et écoute à votre place les musiques. Il vous notifie lorsque l’attente est terminée.

Nouvelle fonctionnalité Hold for Me – Crédit : Google

Que vous appeliez un cabinet de médecin, un opérateur de réseau mobile ou un fournisseur d’accès à Internet, vous allez probablement devoir patienter en écoutant une musique d’attente générique. Souvent longue, cette musique finit par agacer tout le monde qui l’écoute. Google a donc trouvé la solution pour améliorer votre expérience téléphonique. Les musiques d’attente ne disparaissent pas, mais votre smartphone les écoute à votre place. Enfin, il s’agit pour l’instant seulement des nouveaux Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G qui viennent d’être présentés. D’ailleurs, le Pixel 4a 5G est une bonne surprise car il penche plus vers un Pixel 5 Lite qu’un simple Pixel 4a compatible avec la 5G.

L’intelligence artificielle fait la différence entre un message vocal préenregistré et une personne en train de parler

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « Hold for Me ». Google a expliqué que : « maintenant, lorsque vous appelez un numéro sans frais et qu’une entreprise vous met en attente, l’Assistant Google peut attendre à votre place ». Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à écouter ces musiques ennuyantes. L’Assistant Google endurera ce supplice pour vous.

Quand l’attente est terminée et qu’un humain se met à parler au bout de la ligne, l’Assistant lui demande de patienter en attendant que vous puissiez reprendre l’appel. Votre Google Pixel vous notifie par le biais d’un son, d’une vibration ou d’une notification sur l’écran. Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle Google Duplex pour réussir à faire la différence entre un message vocal préenregistré et un véritable humain en train de parler.

Pour le moment, Hold for Me n’est disponible que sur les deux derniers smartphones Pixel. Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle que les utilisateurs peuvent choisir d’activer. Google a néanmoins confirmé qu’elle sera disponible sur un plus grand nombre d’appareils au cours des prochains mois.

Source : The Verge