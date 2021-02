Google Drive se dote d’une application unique sur PC pour simplifier la synchronisation de vos données

Google lancera une application de synchronisation unifiée pour Windows et MacOS dans le courant de l’année. Jusqu’à présent, il existait deux applications de synchronisation de ce type : Google Drive File Stream si vous êtes une entreprise, ou Google Backup and Sync si vous êtes un particulier.

Alors que l’application web que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur est simple et facile à utiliser, les utilisateurs d’applications de bureau avaient jusqu’à présent plus de mal à s’y retrouver.

Google Drive – Crédit : Google

Avant, la synchronisation de vos données avec le cloud de Google sur ordinateur était très simple. En effet, il n’y avait à l’époque qu’une seule application Google Drive. Cependant, Google avait finalement mis à jour cette application en la scindant en deux. On retrouve désormais Drive File Stream pour les entreprises et Backup and Sync pour tous les autres. Certains consommateurs ont installé les deux, ce qui a créé une grande confusion.

Google entend donc fusionner les deux applications. L’objectif est de permettre aux administrateurs de gérer plus facilement les déploiements de services de synchronisation et d’éviter toute ambiguïté pour les utilisateurs finaux.

Google Drive : une seule application au lieu de deux

Drive File Stream sera renommé en « Google Drive for desktop » à partir de la version 45. Aucune action n’est nécessaire de la part de la plupart des administrateurs pour utiliser le nouveau client. Il s’agit pour l’instant vraisemblablement d’un simple changement de nom.

Bien entendu, les fonctionnalités respectives des deux applications seront toutes disponibles dans l’application unifiée. Parmi les autres fonctionnalités à venir pour les particuliers, on peut citer la synchronisation des dossiers locaux (documents, bureau, etc.) avec Google Drive, ou encore l’accès à plusieurs comptes.

Pour les utilisateurs de Backup and Sync, Google exigera à terme qu’ils passent à Drive for desktop. Le géant américain enverra des notifications aux administrateurs et aux utilisateurs finaux de Workspace trois mois avant que la transition vers Drive for desktop n’arrive à échéance. Google se contente de dire que ce changement sera effectif pour tous plus tard cette année, sans donner de date précise.

D’après Google, l’application Drive for Desktop sera bientôt disponible pour tous. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’en version bêta. Si vous ne savez toujours pas quel service de stockage en ligne gratuit choisir, vous pouvez aller consulter notre comparatif des meilleurs services disponibles.

Source : Google