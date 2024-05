Google Maps : une grosse erreur du GPS sème la panique sur l’autoroute

© Pexels

Google Maps et Waze sont les deux systèmes de navigation GPS les plus populaires. Chacune des applications disposent de ses propres qualités et de ses inconvénients. Google Maps se distingue grâce à ses recommandations et la facilité grâce à laquelle vous pouvez trouver un restaurant, ou n’importe quel commerce et ses évaluations sur l’application.

Attention à ne pas avoir une confiance aveugle envers le GPS non plus. Des automobilistes se sont retrouvés coincés dans un escalier en suivant Google Maps sans se méfier. L’application vient de faire pire en créant un immense embouteillage en Italie après avoir signalé une fermeture d’autoroute qui n’existait pas.

Google Maps cause un embouteillage massif en signalant une fausse fermeture d’autoroute

En indiquant un mauvais itinéraire à un automobiliste, Google Maps peut le mettre dans une situation bien embarrassante. Toutefois, lorsque l’application indique une information erronée à des milliers de personnes se trouvant sur la même route en pleine journée, la situation peut très mal tourner.

À lire > Google Maps : voici les astuces indispensables pour mieux l’utiliser

Jeudi dernier, l’application a signalé aux automobilistes se dirigeant vers le nord sur l’autoroute du Brenner (aussi appelée A22) située en Italie qu’il convenait de sortir à Sterzing à cause d’une fermeture située un peu plus loin. Problème, celle-ci n’existait tout simplement pas.

© Süd-Tiroler Freiheit

Des travaux étaient bien en cours dans certains tunnels de l’A22, mais ils n’empêchaient pas les automobilistes de circuler. Le média Il Post rapporte que des milliers de véhicules ont ainsi emprunté la sortie Sterzing causant un embouteillage de 11 heures du matin jusqu’en fin d’après-midi. Des opérateurs de l’autoroute du Brenner ont bien tenté d’indiquer aux automobilistes de ne pas emprunter ces routes menant vers l’Autriche, en vain.

« Depuis des années, chaque week-end, le trafic augmente parce que dès qu’il y a un peu d’embouteillage sur l’autoroute, les navigateurs indiquent de sortir. Cela engorge la route nationale et toutes les routes secondaires », se désole l’adjoint au maire de Sterzing, Fabio Cola. L’autoroute du Brenner a signalé le problème à Google pour que Maps ne cause plus de tort aux usagers de la route.