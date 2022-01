Google Pixel 7 : il serait le premier à profiter d’une caméra sous l’écran

Selon un rapport de LetsGoDigital, Google a déposé il y a quelque temps un brevet pour une caméra à selfie sous l’écran du Pixel 7. Une technologie dont pourrait bénéficier le prochain flagship de la firme de Mountain View, et ce, à sa sortie prévue d’ici à la fin de l’année.

Concept de Google Pixel 7. © LetsGoDigital

Le Pixel 7 pourrait bien être le premier flagship de Google à profiter d’une caméra à selfie sous l’écran. En effet, le 31 août 2021, Google LLC a déposé un brevet en ce sens, de 16 pages, auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (l’USPTO).

Un brevet que la presse spécialisée n’aura pas hésité à décortiquer, car bien que les Pixel ne soient officiellement commercialisés que dans un nombre limité de pays, les smartphones de Google suscitent énormément d’intérêt. La firme de Mountain View prévoit en effet de vendre 7 à 8 millions de Pixel 6 et Pixel 6 Pro d’ici à la fin de l’année 2022 (source). En 2019, elle avait vendu près de 7,2 millions de smartphones, toutes gammes confondues.

Le Google Pixel 7 pourrait avoir une caméra sous l’écran, et même peut-être plusieurs capteurs

Selon le brevet déposé par Google (en photo ci-dessous), trois capteurs seront logés sous la dalle OLED du Pixel 7, à savoir deux caméras à selfie en haut à droite avec un flash entre les deux. On remarque également la présence d’un capteur de luminosité, positionné lui en haut à gauche. Toutefois, le brevet dénote le fait que la caméra devrait rester encore légèrement apparente sur l’écran, à l’instar du Galaxy Z Fold 3.

Le brevet en question. © Google, LetsGoDigital

Le responsable du dépôt de ce brevet n’est nul autre que Sangmoo Choi, spécialiste des dalles AMOLED, ex-ingénieur de Samsung Display pendant plus de 14 ans et travaillant depuis un peu plus de 3 ans pour Google, si l’on en croit sa page LinkedIn.

Rappelons que l’arrivée des caméras à selfies logées sous l’écran des smartphones est assez récente. Plusieurs smartphones haut de gamme sortis en 2021 en profitent déjà, à l’instar du ZTE Axon 30, du Xiaomi Mi Mix 4 et du Samsung Galaxy Z Fold 3, sorti récemment.

Source : LetsGoDigital