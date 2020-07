Google Stadia : la manette est enfin compatible sans fil avec les téléphones Android

Cela a pris plus de six mois, mais le contrôleur Stadia de Google fonctionne enfin en sans fil avec les appareils Android.

Google a lancé son service Stadia en novembre 2019 sous la forme d’un abonnement permettant de diffuser des jeux en streaming sur les téléviseurs, les téléphones Android et le web. La prise en charge de la manette sans fil manquait étrangement au lancement pour les appareils Android, ce qui signifie que vous deviez connecter la manette Stadia à l’aide d’un câble USB.

Google a publié une mise à jour Stadia de son application Android qui permet la prise en charge des périphériques sans fil. Ce sera également une bonne occasion pour les abonnés de Stadia de tester la manière dont la manette Stadia se déplace entre un Chromecast, le web et les appareils Android.

Si le délai de prise en charge du contrôleur Stadia sur Android en sans fil n’a pas été idéal, Google a progressivement amélioré Stadia et apporté les fonctionnalités qu’il avait initialement promises lors de la présentation de la plateforme. Le streaming 4K via le web a été lancé en mars 2020, et le service gratuit Stadia de Google a été mis à disposition en avril 2020 lors du confinement.

Un service qui s’améliore petit à petit

Google a publié un récapitulatif de toutes les annonces relatives aux améliorations faites au cours du mois de juin. Parmi les ajouts notables, on peut citer les commandes tactiles sur les téléphones portables, une compatibilité accrue avec les téléphones OnePlus, des paramètres de résolution par appareil, un onglet d’expérimentation et de nombreux lancements de nouveaux jeux. Il est même désormais possible de jouer sur l’application Stadia avec tous les téléphones Android du marché.

Bien que Stadia ait pu sembler terne au lancement, il a lentement gagné beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Le service a encore besoin d’être amélioré, mais celui-ci devient un concurrent viable dans le domaine du jeux vidéo.

