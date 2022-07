GTA 6 : le jeu se déroulera à Vice City avec une héroïne latine en personnage principal

Un tout nouveau rapport de Bloomberg révèle que Grand Theft Auto 6 se déroulera à Miami (et donc, probablement en partie à Vice City) et qu’il sera le premier jeu de la série à proposer un protagoniste féminin en tant que personnage principal.

GTA 5 © Rockstar

On en sait un peu plus sur GTA 6, alors que Rockstar Games embauche massivement à l’international pour accélérer son développement. Un nouveau rapport de Bloomberg révèle aujourd’hui de nouvelles informations sur le cadre du jeu et le protagoniste, qui devrait être un personnage féminin.

GTA 6 : le premier jeu de la franchise à proposer un protagoniste féminin, le cadre se situera à Miami

De nombreuses rumeurs ont circulé concernant GTA 6 au cours de ces dernières années. Mais la rumeur la plus persistante de toutes est que le titre proposera de jouer un protagoniste féminin dans son mode histoire. Une grande première pour la série des Grand Theft Auto. Celle-ci serait d’origine latine, même si on ne sait encore rien sur son histoire.

L’information provient de Jason Schreier, journaliste réputé de Bloomberg. Selon lui, GTA 6 se déroulera bel et bien à Miami, ce qui suggère fortement que Vice City fera partie du jeu (même s’il ne s’agira que d’une partie de la carte). Il devrait d’ailleurs y avoir deux protagonistes principaux dans GTA 6, vraisemblablement une paire de braqueuses de banque inspirées de Bonnie et Clyde.

Selon Bloomberg toujours, GTA 6 devrait profiter une vaste carte qui éclipserait totalement les paysages des jeux précédents. L’intention de Rockstar Games serait de pouvoir modifier la carte petit à petit, avec de nouvelles missions et villes qui apparaîtront au fil des mises à jour.

L’incroyable succès financier de GTA Online (qui continue de rapporter beaucoup d’argent à Rockstar) a peut-être motivé cette décision, car le jeu a toujours une communauté en ligne florissante à ce jour. Il ne fait aucun doute que GTA 6 proposera un monde encore plus grand, impressionnant… Et bankable. Le jeu devrait sortir d’ici aux trois ou quatre prochaines années.

Source : Bloomberg