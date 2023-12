GTA 6 : PlayStation lui décerne déjà un prix

Alors qu’il ne sortira pas avant 2025, GTA 6 est déjà mis à l’honneur. PlayStation a fait voter les joueurs pour élire les jeux de l’année et le titre dont la sortie est la plus attendue. Sans surprise, le successeur de GTA 5 a été plébiscité dans cette catégorie.

Les premiers secrets de GTA 6 ont été dévoilés grâce aux vidéos en fuite révélées en septembre 2022. Plus d’un an plus tard, Rockstar s’est enfin résolu à publier la première bande-annonce de son futur jeu. Celui-ci se déroulera à Vice City et nous mettra dans la peau d’un couple de personnages jouables, Jason et Lucia. Avant le trailer, les spéculations autour de la date de sortie allaient bon train. Le studio en a ainsi profité pour annoncer une fenêtre de sortie : 2025.

D’ici là, les fans vont continuer à décortiquer le trailer pour déceler d’éventuels indices comme une potentielle carte du jeu. Preuve de l’engouement énorme, GTA 6 vient d’être primé par Sony alors même qu’il n’est pas encore sorti. A quelques jours de la fin de l’année, PlayStation a révélé sur son blog les lauréats de son concours “Game of the Year 2023”. Les joueurs ont voté pour désigner les jeux vainqueurs dans 18 catégories différentes dont “le jeu PlayStation le plus attendu de 2024 et au-delà”.

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie

Sans grande surprise, GTA 6 remporte la partie. Voici le texte écrit par PlayStation pour expliquer ce plébiscite : “La première bande-annonce de Grand Theft Auto VI offrait un aperçu alléchant de la richesse et de la splendeur visuelle de nouvelle génération qui attendront les joueurs PS5 lors de leur visite à Vice City. Et vu le nombre record de vues que la bande-annonce a généré à ce jour, la population de la ville explosera lors du lancement du jeu en 2025″.

Alors que la première bande-annonce a déjà dépassé les 155 millions de visionnages sur YouTube, d’autres trailers permettront d’en dévoiler davantage avant le lancement officiel. Pour rappel, GTA 6 débarquera dans un premier temps exclusivement sur les machines de nouvelle génération. Après l’arrivée des versions PS5 et Xbox Series, le jeu devrait être porté sur PC même si Rockstar n’a encore rien officialisé à ce sujet.