GTA : 8 secrets cachés dans les jeux de la franchise

Des joueurs de GTA ont découvert des secrets et easter eggs dissimulés dans la franchise de Rockstar Games. Voici 8 des plus gros secrets des jeux de Grand Theft Auto.

En attendant la sortie de GTA 6 qui a enfin été officiellement confirmé par Rockstar après de longues années, les joueurs n’ont pas d’autre choix que de continuer à explorer les précédents opus de la franchise. Les mondes ouverts des jeux Grand Theft Auto sont suffisamment vastes pour y faire des découvertes, que ce soit un message caché par les développeurs ou le légendaire Bigfoot.

Grand Theft Auto V – Crédit : Rockstar Games

Les joueurs partagent leurs découvertes sur Reddit et certaines d’entre elles sont de véritables pépites. Il y a des easter eggs amusants, des mécaniques de gameplay intéressantes, des messages cachés et même des références à des séries télévisées. Voici 8 des plus gros secrets de Grand Theft Auto, tous titres confondus.

À lire aussi > GTA 5 PS5 : jouez au solo et vous risquez le ban sur GTA Online

1. La trappe de la série Lost

Le joueur « LordIronVader » a découvert la trappe de la série télévisée Lost au fond de l’océan dans GTA V. Il n’a pas pu s’en approcher, mais a tout de même remarqué que la lumière clignote. Cette référence à la célèbre série suggère que Desmond David Hume est toujours en vie.

2. Un message caché des développeurs

Dans Grand Theft Auto : San Andreas, le joueur « batmanexiled » a voulu jeter un coup d’œil au sommet du pont qui sort de la ville. Alors qu’il pensait trouver un secret en s’y rendant avec un jetpack, il a découvert une plaque avec un message amusant des développeurs. « Il n’y a pas d’easter eggs ici. Allez-vous-en », peut-on lire sur le haut du pont.

3. Bigfoot

Le légendaire Bigfoot existe bel et bien dans Grand Theft Auto et vous pouvez même l’incarner. Le joueur « PapaXan » a découvert qu’il est possible de se transformer en Bigfoot dans GTA Online. Pour y parvenir, il faut manger un peyotl, une sorte de petit cactus, entre 3h et 8h du matin quand il y a du brouillard au pied du Mont Chiliad. « Vous ne pouvez pas conduire ou entrer dans des bâtiments, mais vous pouvez nager, utiliser des armes/munitions et faire des ravages sans être dérangé », a-t-il précisé.

4. Le squelette de baleine

Dans GTA V, le joueur « H4ckerxx44 » a découvert un gigantesque squelette de baleine au milieu de l’océan. « J’ai juste été déconcerté de l’avoir trouvé là où je l’ai trouvé », a-t-il déclaré. En effet, avec une telle découverte, on peut se demander ce que Rockstar Games a pu dissimuler dans les profondeurs.

5. Un braquage réaliste

Une autre découverte de GTA V concerne les braquages à main armée. Le joueur « felixramminger » s’est aperçu que tous les commerçants ne réagissent pas de la même manière aux braquages. « Si vous cambriolez un magasin en utilisant une arme à feu sans munition, le propriétaire ne remarquera pas que vous n’avez plus de munitions tant que vous n’aurez pas appuyé sur la gâchette », a-t-il expliqué. Quand le commerçant s’aperçoit que vous n’avez pas de munition, il sort une arme et vous tire dessus pour se défendre. Cela rajoute un degré de réalisme aux braquages de Grand Theft Auto.

6. Des soucoupes volantes

Grand Theft Auto n’oublie pas les fans de science-fiction et plus particulièrement d’ovnis. Plusieurs ovnis sont effectivement dissimulés dans GTA V. Selon le joueur « bluntsarebest», « vous pouvez voir des ovnis à 3 endroits différents : un planant au-dessus du camp hippie de Sandy Shores, un avancé flottant au-dessus de la base militaire et un au-dessus de Chiliad qui ressemble à un hologramme et n’apparaît qu’à 3 heures du matin sous la pluie ».

7. Un coffre-fort de banque secret

Le joueur « u/Nauticalbob » a découvert un coffre-fort de banque secret dans GTA Online. Les développeurs ont fait en sorte de rendre ce cambriolage encore plus réaliste que les autres. D’après le joueur, « rien ne semblait interactif, mais il y a des caméras de sécurité qui peuvent être abattues, des tas d’ordinateurs, des claviers/points de sécurité et un ascenseur qui semble monter et descendre du niveau du coffre-fort ».

8. Message de prévention dans un hélicoptère

Le joueur « 1moe7 » a découvert ce qu’il considère être son easter egg préféré de GTA IV. L’intérieur de l’hélicoptère de Brucie Kibbutz contient un message de prévention pour les passagers. « Cet hélicoptère pourrait s’écraser, mais nous nous en moquons s’il faut se référer au manuel de vol pour avoir de l’aide ».

Source : Screen Rant