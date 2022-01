Halo : date de sortie et bande-annonce explosive pour la série adaptée des jeux vidéo

Après avoir dévoilé un premier trailer le mois dernier à l’occasion des Game Awards 2021, Paramount+ a révélé la deuxième bande-annonce de sa série télévisée Halo. La plateforme de streaming en a aussi profité pour annoncer la date de sortie de l’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo. La série Halo sera diffusée en streaming à partir du 24 mars 2022 sur Paramount+.

Master Chief dans la série Halo – Crédit : Paramount+

Ce service de vidéo à la demande n’est pas encore disponible en France. Il arrivera en Europe cette année, mais aucune date n’a été communiquée pour l’hexagone. Nous ne savons pas encore qui aura les droits de diffusion de Halo, la première série originale de Paramount+ depuis son lancement l’année dernière.

La série Halo avec Master Chief et Cortana sera diffusée dès le 24 mars 2022 sur Paramount+

La nouvelle bande-annonce de 2 minutes et 30 secondes est remplie de moments explosifs et de scènes avec Master Chief que les fans apprécient particulièrement. Ils ont d’ailleurs très bien reçu le trailer. Comme un internaute l’a dit, « cela a l’air génial. Maintenant, s’il y a une histoire et un jeu d’acteur solides, ce sera une série en or ».

Voici le synopsis de la série Halo : « Dramatisant un conflit épique du 26e siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant, la série Halo tissera des histoires personnelles profondément dessinées avec de l’action, de l’aventure et une vision richement imaginée de l’avenir ». Paramount+ n’a pas partagé de détails supplémentaires sur les personnages, mais la bande-annonce a donné un aperçu de Cortana. Celle-ci est une intelligence artificielle présente dans tous les jeux de la franchise depuis 2001.

Enfin, les joueurs auront de quoi faire cette année. Et pour cause, de nombreuses adaptations de jeux vidéo sur petit ou grand écran sont prévues. Le film Uncharted avec Tom Holland sortira le 16 février 2022 au cinéma. Deux jours plus tard, la série The Cuphead Show sera diffusée sur Netflix. La série HBO adaptée de The Last of Us est aussi attendue pour cette année.

Source : Mashable