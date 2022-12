SpaceX : regardez cette vidéo explosive d’un test moteur de Starship

Test de Starship filmé d’en haut © SpaceX

Les constructeurs de fusées doivent effectuer plusieurs tests de tir statiques de leurs propulseurs avant de pouvoir les envoyer dans l’espace pour la première fois et SpaceX n’échappe pas à la règle. La firme d’Elon Musk vient de tester les moteurs de son vaisseau spatial Starship de nouvelle génération qui sera assis au sommet de la puissante fusée Super Heavy pour son premier vol orbital dans les mois à venir.

Starship : SpaceX dévoile une vidéo filmée par drone d’un test moteur

Alors que la plupart des vidéos de tests de moteur montrent souvent le vaisseau de côté, SpaceX a décidé de faire les choses un peu différemment en plaçant une caméra directement au-dessus du vaisseau.

La vidéo montre Starship en train d’allumer son moteur pendant environ six secondes au sein de son installation Starbase, située au Texas. Nous supposons que la caméra était attachée à un drone volant au-dessus, bien que SpaceX ne le confirme pas dans son tweet partageant la vidéo.

À lire : Starship : explosion du booster Super Heavy pendant un test, le premier vol orbital retardé ?

Super Heavy décollera pour son premier vol d’essai dans les mois à venir. Il s’agira de la fusée la plus puissante jamais lancée. Avec 17 millions de livres de poussée, c’est plus du double de celle de la fusée Saturn V qui a propulsé les astronautes américains sur la lune il y a cinq décennies, et bien plus que les 8,8 millions de livres de poussée exposées par la nouvelle fusée Space Launch System (SLS) de la NASA.

Super Heavy et Starship, collectivement connus sous le nom de Starship, seront utilisés par la NASA pour transporter des astronautes et des fournitures sur la Lune. Ils pourraient même être déployés pour la première mission en équipage vers Mars, peut-être dans les années 2030.