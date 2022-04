Halo : regardez maintenant le premier épisode de la série TV gratuitement

Canal+ a confirmé que la série Halo sera diffusée à partir du 28 avril en France pour le premier épisode. Elle est déjà sortie depuis le 24 mars sur Paramount+ outre-Atlantique. En attendant, vous pouvez déjà regarder le premier épisode de la série TV. En effet, Paramount+ a mis gratuitement en ligne sur YouTube le premier épisode de Halo qui dure environ 55 minutes.

Master Chief dans la nouvelle série Halo – Crédit : Paramount+

Comme vous vous en doutez probablement, le premier épisode sur YouTube est réservé aux utilisateurs américains. Vous pouvez cependant contourner la restriction géographique en utilisant un VPN ou une extension de navigateur qui débloque les restrictions géographiques sur YouTube.

Le premier épisode de Halo a reçu un bon accueil dans l’ensemble

En partageant gratuitement le premier épisode, Paramount+ espère attirer plus d’abonnés. Aux États-Unis, le service de streaming coûte 4,99 $/mois, mais ce n’est pas le plus populaire. Les internautes peuvent donc regarder le premier épisode de Halo gratuitement et s’abonner à Paramount+ s’ils veulent voir la suite des aventures de Master Chief. D’ailleurs, la série montrera le visage de Master Chief pour la première fois depuis plus de 20 ans.

La nouvelle série de Paramount doit réussir à convaincre les fans de la franchise de jeux vidéo qui ont grandi avec les jeux depuis 2001. Les adaptations de jeux vidéo en séries télévisées ne sont jamais évidentes, mais c’est encore plus compliqué quand il s’agit d’une franchise aussi iconique. Pour rappel, l’histoire de la série sera différente des jeux vidéo, mais s’inscrira fidèlement dans l’univers. La guerre entre les Covenants et les humains occupera également une place importante.

Pour le moment, les premiers avis semblent positifs dans l’ensemble. Beaucoup attendent aussi de voir la suite des épisodes avant de se prononcer. Dans les commentaires du premier épisode, un internaute a déclaré que : « j’ai globalement apprécié l’épisode. Il est très facile de repérer les problèmes avec l’histoire, on a l’impression qu’ils apportent des changements qui ne correspondent pas à la portée globale de la franchise. Bien sûr, je réserve mon jugement jusqu’à la diffusion des autres épisodes ». Un autre a commenté que « Halo mérite un travail au niveau de Game of Thrones. Pablo [Schreiber] est génial en tant que Master Chief et la série a du potentiel, mais nous aurons besoin de plus ». Les prochains épisodes seront donc décisifs pour le succès de cette série ambitieuse.

