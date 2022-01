Harry Potter et l’Enfant maudit : l’interprète du magicien renvoyé pour « inconduite »

James Snyder, l’acteur qui joue Harry Potter dans la pièce – Crédit : Twitter @CursedChildLDN

La saga cinématographique Harry Potter a refait parler d’elle dernièrement grâce à l’émission Retour à Poudlard. L’oeuvre de J. K. Rowling continue en outre d’être incarnée sur les planches dans la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit. Cette histoire prend corps 19 ans après les évènements des Reliques de la Mort et se focalise sur le fils de Harry et de Ginny, Albus Severus Potter. C’est James Snyder qui avait la charge d’incarner le Survivant dans la pièce. Mais l’acteur américain a été évincé récemment.

Il est accusé d’avoir fait preuve d’inconduite envers Diane Davis, qui campe le rôle de Ginny. Celle-ci avait déposé plainte le 19 novembre dernier. Après avoir lancé une enquête indépendante, les producteurs ont décidé de rompre le contrat de Snyder. De son côté, Davis a décidé de prendre un congé sans solde pour une durée indéterminée. « Par respect pour sa vie privée – et pour maintenir l’intégrité de l’enquête – nous ne ferons aucun autre commentaire à ce sujet », ont souligné les producteurs.

À lire > Harry Potter : le premier tome de 1997 vendu 471 000 $, un record mondial

Harry Potter et l’Enfant maudit : James Snyder écarté de la pièce de théâtre

Dans la suite de son communiqué, la production donne des piste quant à la nature de cette « inconduite ». « Nous nous engageons à proposer un lieu de travail sûr et inclusif, c’est pourquoi nous avons mis en place des politiques et des procédures de travail solides pour toutes les personnes impliquées dans Harry Potter et l’enfant maudit », ont souligné les producteurs Sonia Friedman Productions, Colin Callender et Harry Potter Theatrical Productions.

Et d’ajouter : « Cela inclut des interdictions strictes contre le harcèlement sous toutes ses formes, ainsi que des canaux par lesquels tout employé peut signaler une conduite qu’il juge inappropriée. Nous continuerons à faire tout notre possible pour que l’équipe extrêmement talentueuse qui donne vie à cette production se sente en sécurité. , responsabilisée et pleinement soutenue »⋅

Source : Variety