HDMI: les nouvelles normes ne concernent pas tous les nouveaux produits

Le format HDMI 2.1a est une future révision de l’actuel HDMI 2.1. Ce nouveau format ajoute une fonctionnalité intéressante, le Source-Based Tone Mapping (SBTM). Le SBTM permet qu’une partie du mappage ton local HDR se décharge à la fois vers la source du contenu (ordinateur ou décodeur à partir duquel le contenu est lu) et vers le moniteur ou téléviseur. Cela permet d’optimiser le contenu transmis à l’écran, sans avoir à calibrer manuellement l’écran. En somme, cela permet d’avoir une image avec des couleurs plus naturelles, sans avoir à faire de réglages supplémentaires. Cependant, malgré une mention HDMI 2.1, tous les téléviseurs ne supportent pas les fonctionnalités annoncées.

Le choix de la norme HDMI peut être un critère dans l’achat d’un nouveau téléviseur – Crédits : Unsplash

La nouvelle norme, qui englobe également les anciennes normes

Là où cela se complique, c’est qu’un port étiqueté HMDI 2.1… n’en est pas forcément un. En effet, le HDMI Forum et le HDMI Licensing Administrator, qui sont les deux entités qui définissent et licencient les normes HDMI considèrent les nouvelles normes comme un ensemble qui contient les anciennes normes. En d’autres termes, depuis la sortie de l’HDMI 2.1, la norme HDMI 2.0 n’existe plus à proprement parler. Mais de nouveaux ports HDMI 2.0 qui n’ont donc pas les nouvelles fonctionnalités de l’HDMI 2.1 continuent d’être produits, et sont maintenant appelés HDMI 2.1. Cette question a de l’importance, quand on sait qu‘il ne faut pas choisir n’importe quel téléviseur pour faire tourner sa PS5 ou sa Xbox Series.

D’après le HDMI Forum, il sera toutefois possible de faire des mises à jour du micrologiciel pour pouvoir profiter de l’HDMI 2.1a et de son mappage ton local basé sur la source de l’image. Mais les fabricants ne seront pas tenus de créer des produits qui supportent l’HDMI 2.1a. Inutile donc de changer de téléviseur uniquement dans le but d’avoir un meilleur rendu couleur. Si le CES 2022 devrait annoncer l’arrivée de nouveaux téléviseurs, le meilleur moyen de s’assurer que son appareil prenne bien en charge les nouvelles fonctionnalités HDMI, est de lire attentivement la fiche technique.

Source: The Verge