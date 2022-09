Hideo Kojima annonce sa collaboration avec la NASA

Hideo Kojima © Droits Réservés, Kojima Productions

Hideo Kojima est l’un des noms les plus influents de l’industrie du jeu vidéo. Le créateur, qui a déjà collaboré avec certains des plus grands acteurs du marché, a également gagné le respect de certains réalisateurs, comme Guillermo del Toro. Avec le temps, Kojima a aussi ouvert la voie à l’industrie avec une poignée de jeux particulièrement innovants, à l’instar de Metal Gear Solid ou Death Stranding.

Mais il est aussi connu pour ses partenariats avec de nombreuses marques et personnalités, comme Doritos, Monster Energy ou encore, Norman Reedus. L’homme vient d’annoncer une étonnante et nouvelle collaboration aujourd’hui, avec la NASA.

Une montre en édition limitée de 600 exemplaires

Sa dernière collaboration en date est donc avec l’agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis, la NASA. Pas parce qu’il va aller dans l’espace ou développer un jeu dans l’espace, mais pour le lancement d’une montre-bracelet et d’autres marchandises d’Anicorn, une entreprise qui a déjà travaillé avec la NASA sur d’autres montres.

Hideo Kojima et l’agence spatiale collaborent pour une ligne appelée Space Ludens, du nom de la mascotte astronaute de Kojima Productions, Ludens. La montre présente un design similaire à la mascotte en elle-même, avec une palette de couleurs grises, or ainsi que des pièces et encoches métalliques très distinctes.

Seuls 600 modèles seront fabriqués et 100 d’entre eux seront accompagnés d’un masque de Ludens (qui ressemble également à Die Hardman de Death Stranding). Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé, mais les commandes ouvriront le 27 septembre 2022.

Les nouvelles de Kojima Productions restent assez rares ces dernières années, même si le prochain projet devrait mettre en vedette l’actrice Elle Fanning. À l’heure actuelle, on ne sait pas si ce titre sera lié à un jeu Xbox récemment annoncé ou si cela sera pour Death Stranding 2. Cela pourrait aussi être quelque chose de complètement nouveau, mais le mystère reste entier pour le moment.

