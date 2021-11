Honor va lancer début 2022 le Magic X, un smartphone pliable haut de gamme

Magic X ou Magic Fold ? Très probablement, le premier sera le nom générique et le deuxième celui du marché européen. Ils devraient être attribués à ce premier modèle pliable d’Honor. Si des bruits de couloirs se font entendre depuis un certain temps, la source des dernières fuites a la réputation d’être fiable. Et la sortie serait imminente.

Apparence supposée du Magic X basée sur le design du Mate-X2 d’Huawei – Crédits : Huawei

Plus précisément, on devrait s’attendre à une mise en vente juste avant le Nouvel An chinois. C’est-à-dire en février prochain. L’appareil est prétendument basé sur le design du Mate-X2 d’Huawei. Rien d’étonnant, puisque la scission de la branche Honor d’avec la maison mère Huawei est très récente. L’annonce de cette vente datant du 17 novembre. On peut donc soit supposer que le projet est initialement à l’initiative d’Huawei ou que Honor récupère simplement la technologie à laquelle la compagnie avait accès.

Honor vs Huawei : un partenariat encore visible

L’industrie chinoise a pour réputation de ne pas hésiter à copier ses concurrents. Et dans ce cas précis, on dirait plus une relation à double sens non complexée. Huawei n’a eu d’ailleurs aucun problème à lancer le Nova 9, un clone moyen de gamme du Honor 50. Néanmoins, il semblerait que pour le Magic X des différences de développement soient à attendre. Notamment la présence d’un écran possédant une vitre ultrafine.

Image fuitée attribuée au Magic X – Crédits : Weibo via SparrowsNews

Un concurrent de taille sur un marché prêt à exploser

Les différentes fuites s’accordent déjà sur un écran principal pliable de 8 pouces fabriqué par BOE. Il est aussi très probable qu’ils contiennent le processeur Snapdragon 888+. Nous devrions également nous attendre à la présence d’un écran secondaire de 6 pouces à l’avant. Ce dernier détail devrait aider Honor à trouver une place dans ce marché qui s’apprête à exploser. Un par un les constructeurs s’y mettent alors que cette technologie devient réellement convaincante.

A lire aussi > Galaxy Z Fold 2 : le prix du smartphone pliant de Samsung a fuité

Nous devrions assister d’ici quelques mois à une totale modification du marché par l’avenue de ces écrans pliants, dont la maturité technologique devrait être atteinte en 2023. LG, notamment, promet de sortir dans deux ans un écran pliable presque aussi résistant que le verre.

Source : Notebookcheck