House of the Dragon : de quelle prophétie Viserys parle-t-il dans l’épisode 8 ?

Si vous avez vu Game of Thrones, vous savez déjà de quoi parle Viserys Ier à la fin de l’épisode 8 de House of the Dragon. Pensant parler à sa fille, le roi révèle à sa femme le secret des Targaryen, la prophétie d’Aegon, le « prince qui fut promis ». Sauf qu’Alicent a malencontreusement un fils du même nom.

L’épisode 8 de la série House of the Dragon a introduit un autre bond en avant dans le temps. Six ans, pour être exact. Atteint d’une forme rare de lèpre, le roi Viserys est extrêmement souffrant, Rhaenyra et Daemon sont ensemble et ont eu des enfants, Alicent et les Hightowers ont laissé leur marque sur Port-Réal, etc.

À la fin de cet épisode, le roi Viserys, délirant et proche de la mort, pense parler à sa fille. Sauf qu’il révèle involontairement le plus important secret des Targaryen, la prophétie du chant de glace et de feu, à Alicent. De quoi parlait-il et pourquoi est-ce un énorme problème ? On vous explique.

De quoi parle la prophétie de Viserys dans l’épisode 8 ?

Dans l’épisode 1, le roi Viserys transmet à sa fille la princesse Rhaenyra un secret de famille. Une prophétie apocalyptique annonçant la fin des hommes. Il évoque Aegon le Conquérant, le premier Seigneur des Sept Royaumes à Westeros et fondateur de la dynastie régnante des Targaryen. Comme le révèle la prophétie, Aegon voulait unifier le pays contre un ennemi commun, qui viendrait du nord.

Pour Viserys, cette prophétie doit être prise très au sérieux, puisqu’un autre Targaryen, Daenys le rêveur, avait fait un rêve prophétique similaire qui voyait la destruction de Valyria par le feu. Douze ans plus tard, Valyria, cette grande civilisation d’Essos gouvernée par des dragonniers, se retrouvait effectivement détruite par un cataclysme inexpliqué.

Viserys évoque donc l’arrivée d’un hiver terrible, soufflant du nord lointain. « Aegon a vu l’obscurité absolue arriver avec ces vents. Et tout ce qui habite à l’intérieur détruira le monde des vivants. Lorsque ce grand hiver arrivera, Rhaenyra, tout Westeros devra s’unir. Et si le monde des hommes doit survivre, un Targaryen doit être assis sur le trône de fer. Un roi ou une reine, assez fort pour unir le royaume contre le froid et l’obscurité. Aegon a appelé son rêve la chanson de la glace et du feu » dit-il.

Comme on le voit dans Game of Thrones, cette prophétie d’un hiver terrible se réalise. Il est du devoir de chaque roi (ou reine) Targaryen de transmettre la prophétie secrète à son héritier afin qu’un jour tous les hommes puissent s’unir pour combattre le « le froid et l’obscurité ».

Quatre Aegon pour le prix d’un

À la fin de l’épisode 8, Viserys donne involontairement à sa femme Alicent son point de vue sur la prophétie d’Aegon. Sur son lit de mort, Viserys commence par s’excuser, probablement pour avoir forcé Rhaenyra, à qui il pense parler, à assumer le fait de devenir l’héritière des Targaryen.

Alicent, bien sûr, n’a aucune idée de ce dont parle Viserys, qui l’alerte par inadvertance sur l’idée d’un prince qui a été promis. Lorsqu’il mentionne le nom d’Aegon, Alicent pense qu’il parle de son premier-né, le jeune prince Aegon. Il secoue la tête : il fait bien entendu référence à Aegon le Conquérant.

C’est lui le « Le prince qui fut promis », pas le fils d’Alicent (ni celui de Rhaenyra) © HBO

Il évoque la prophétie, la chanson de glace et de feu et l’arrivée du « prince qui fut promis ». À cet instant, Alicent pense toujours que Viserys parle de leur fils Aegon. Mais si vous avez vu Game of Thrones, vous savez que le prince mentionné dans la prophétie de Viserys n’est autre que Jon Snow, alias Aegon Targaryen.

Ce quiproquo au sujet de la personne d’Aegon n’est pas des moindres, puisque Alicent changera probablement d’avis et revendiquera le trône via son fils aîné, qui s’appelle lui aussi Aegon. Le problème, c’est que Rhaenyra et Daemon ont, eux aussi, eu un enfant, nommé Aegon. La bataille pour le trône de fait que démarrer.