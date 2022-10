House of the Dragon : la plus grande erreur du roi Viserys selon son acteur

Interviewé chez nos confrères du Hollywood Reporter, l’acteur Paddy Considine, qui incarne Viserys Ier dans House of the Dragon, se confie sur son rôle. Il explique notamment quelle a été la plus grande erreur qu’a fait le roi durant son reigne.

Viserys Ier (Paddy Considine) © HBO

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour l’épisode 8 de House of the Dragon

Le huitième épisode de House of the Dragon n’a pas manqué de rebondissements. Le décor est planté pour l’avant-dernier épisode de la saison, et l’une des figures clés de ces événements est le roi Viserys I Targaryen. S’adressant à The Hollywood Reporter, l’acteur Paddy Considine, qui joue le roi Viserys, a parlé du sort du personnage dans l’épisode.

House of the Dragon : Paddy Considine explique la plus grande erreur de Viserys

Au cours de l’épisode huit de l’émission, le roi Viserys meurt, et bien qu’il ait pris de nombreuses décisions difficiles pendant son règne en tant que roi, selon Paddy Considine, il y en a une qu’il regrette par-dessus tout.

La première erreur qu’il a commise a été de devenir roi, selon l’acteur, qui pense que Rhaenys aurait dû être reine à sa place. Considine a également partagé une autre décision que le roi a prise et qu’il a fini par regretter, qui s’est produite pendant la querelle de famille qui a eu lieu dans la scène du dîner de l’épisode huit.

« Je pense qu’il a négligé le fait d’être un bon père pour sa deuxième famille. Je pense qu’il a négligé de faire des efforts pour ces enfants. Ils ne les aimaient pas » a-t-il dit. « Viserys ne déteste pas ses enfants, il ne les aime tout simplement pas comme il aime Rhaenyra, puisque sa mère Aemma est l’amour de sa vie ».

À lire : House of the Dragon : l’acteur de Ser Larys explique pourquoi son personnage est si mystérieux

Avant d’ajouter. « D’une certaine manière, il est responsable de tout, car il était si obstiné à vouloir un héritier mâle. Il y a eu plusieurs grossesses ratées et il se sent grandement responsable de l’avoir poussée à avoir un enfant tant de fois. C’est son grand regret. C’est en partie la raison pour laquelle il a choisi Rhaenyra comme héritière » a-t-il dit.

Le rôle de Paddy Considine dans House of the Dragon est désormais terminé, mais les décisions de Viserys continueront de jouer un rôle important dans la série. Il reste deux épisodes pour la première saison de House of the Dragon et tous peuvent être regardés sur OCS.

Source : THR