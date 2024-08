House of the Dragon : quand la saison 3 sera-t-elle disponible ?

La saison 2 de House of the Dragon est sur le point de s’achever et on se pose déjà la question de savoir quand la suite pourrait sortir. Le créateur de la série a apporté un début de réponse sur la date de sortie de cette saison 3 déjà fortement attendue.

Crédit : HBO

Après l’excellente saison 1 de House of the Dragon, on attendait de pied ferme la suite du spin-off de Game of Thrones. Il aura fallu attendre deux longues années pour poser nos yeux sur cette deuxième saison de HotD. Et malheureusement, ce sera également le cas pour la troisième saison : interrogé par Premiere, le showrunner de House of the Dragon confirme cette triste nouvelle pour les fans.

Pourquoi la saison 3 de House of the Dragon n’arrivera pas de sitôt

En réponse à Premiere, Ryan Condal explique les raisons de cet intervalle aussi long entre chaque saison. C’est bien simple :

Rien que pour filmer, il faut une année de préparation et de tournage. Et puis il faut rajouter six mois pour la post-production et voilà déjà 18 mois de passés… On peut gagner du temps sur quelques éléments, comme l’écriture qui peut débuter pendant la post-production. C’est qu’on fait en ce moment. On termine la post-production de la saison 2 et on écrit la saison 3 de House of the Dragon en même temps.

Il faudra donc attendre 2026 pour voir la prochaine saison de House of the Dragon, désormais commandée par HBO. “J’aimerais qu’il y a ait une solution pour qu’on sorte une nouvelle saison chaque année. Mais ce n’est pas possible en fait.” Le créateur de la série juge que ce n’est pas un problème.

C’est peut-être même un atout, puisque cela contribue à en faire une série évènement, de la même manière que certains films. Il prend pour exemple Dune : “Personne ne râle parce que Denis Villeneuve met deux ou trois ans à faire un nouveau film“.

À lire > House of the Dragon : l’épisode 3 montre un easter egg majeur sur Game of Thrones

Pour lui, la prouesse est plus grand encore avec un série d’une telle ampleur, puisqu’il s’agit de réaliser “plusieurs films évènements en une saison.” On se demande toutefois pourquoi les saisons de Game of Thrones ne prenait qu’un an à tourner. Mis à part la saison 8 qu’il a fallu attendre deux ans, toutes les autres sont sorties à la cadence d’une par an.

La deuxième saison de House of the Dragon a commencé sa diffusion le 17 juin dernier. Plus d’un mois plus tard, nous sommes sur le point de découvrir le point final de cette seconde partie. Sauf certains qui ne savent pas attendre : alors que le dernier épisode devait être diffusé le 5 août, des images ont déjà fuité en ligne, au grand dam de HBO.