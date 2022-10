House of the Dragon : la saison 2 devrait sortir plus tard que prévu

À ce stade, personne ne connaît la date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon. Son tournage, qui devrait débuter en Espagne entre mars et juin 2023, ainsi que plusieurs autres éléments, nous poussent à croire qu’elle ne sera pas disponible avant 2024.

La guerre est déclarée dans House of the Dragon © HBO

La deuxième saison de House of the Dragon n’arrivera pas de sitôt, si l’on en croit son showrunner, Ryan Condal. Personne ne connaît sa date de sortie à ce stade, même si plusieurs rumeurs nous donne une bonne idée pour une potentielle fenêtre.

Une saison 2 d’ici à deux ans pour House of the Dragon

La finale de la saison 1 de House of the Dragon aura marqué les débuts de la guerre civile, alors que Rhaenrya Targaryen (Emma D’Arcy) est obligée de faire non seulement face à la mort de son père, mais aussi à l’usurpation du trône de fer par la Maison Hightower et Aegon II (Tom Glynn-Carney).

Même si la saison 2 de House of the Dragon a été officiellement annoncée en août par HBO, nous ne savons pas encore quand la série reviendra sur nos petits écrans. Selon cet article de British Telecommunications, la production de la saison 2 aurait déjà commencé. Dans une interview avec Variety à propos de ses plans pour l’après-saison 1, le showrunner Ryan Condal avait déclaré qu’en raison du « calendrier de production incroyablement exigeant de l’émission », la deuxième saison avait été écrite en même temps que la première.

Condal a également déclaré à nos confrères que le tournage commencerait début 2023. Le journal espagnol local Hoy avait corroboré ses dires, en indiquant que le tournage débuterait à Cáceres, dans l’ouest de l’Espagne, entre mars et juin 2023. Lorsqu’on lui a demandé si la saison 2 serait diffusée l’année prochaine, Condal a répondu à Variety que c’était encore « à déterminer », sans plus de détails.

Considérant que la saison 1 a mis environ dix mois à être tournée (entre avril 2021 et février 2022), une sortie en 2024 nous semble probable, mais pas avant. Même si l’attente de près de deux ans risque d’être longue, Condal a déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait appris « des façons de faire les choses plus efficacement » pour la saison 2. Espérons que ce ne soit pas trop long…