HP dote son ultrabook Spectre x360 d’un écran OLED de 16 pouces

Au format 13,5 ou 16 pouces, le nouveau Spectre x360 de HP passe à la technologie OLED et aux puces Intel Alder Lake, de douzième génération. Une Webcam Full HD et une puce graphique Intel ARC sont également au programme…

Annoncé en fin de l’année dernière aux États-Unis, le nouveau Spectre x360 de HP est sur le point de débarquer chez nous. Il se distingue de son prédécesseur par son écran tactile (lire notre test du HP Spectre x360 2020), plus grand (16 pouces), et qui exploite une dalle LCD IPS (3072 x 1920 pixels) ou OLED (3840 x 2400 pixels). Rappelons que celle-ci est tactile et peut pivoter sur 360 degrés afin d’utiliser le PC portable comme une tablette. Bien sur, il embarque également les puces Intel de douzième génération (Alder Lake), Core i5-1260P ou Core i7-12700H.

Spectre x360 16 – Crédit : HP

En outre, selon les versions, la gestion de l’affichage est assurée par les puces graphiques Intel Iris Xe ou ARC A370M. Le reste de l’équipement comprend une Webcam infra rouge (compatible Windows Hello) de 5 mégapixels pouvant filmer en Full HD, un lecteur d’empreintes digitales, quatre haut-parleurs, une batterie de 83 Wh, ainsi que tous les connecteurs traditionnels (2 USB C compatibles Thunderbolt 4, 1 USB A, HDMI 2.1, casque/micro, lecteur microSD). Le tout dans un châssis pesant 1,8 Kg et disponible en noir ou bleu marine.

Spectre x360 16 – Crédit : HP

Le petit spectre x360, au format 13,5 pouces, est lui aussi remis aux goûts du jour, avec les puces Intel Core i5-1235U ou Core i7-1255U. Deux options sont disponibles pour l’écran : LCD IPS Full HD au format 16:9, ou haute définition OLED au format 3:2 (définition de 3000 x 2000 pixels). Le reste de l’équipement est similaire à celui du modèle 16 pouces, à l’exception de la sortie vidéo HDMI, qui n’est plus présente, et de la batterie, qui a une capacité de 66 Wh.