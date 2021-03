Huawei P50 : des rendus dévoilent un écran plat sans bordures et un énorme module photo

Le célèbre leaker français Steve « OnLeaks » Hemmerstoffer a encore frappé. Il vient de dévoiler le design du Huawei P50 classique plus d’un mois avant présentation officielle.

Le Huawei P50 reprend les codes du P50 Pro, mais on peut noter quelques différences importantes entre les deux modèles, notamment au niveau de l’écran.

Huawei P50 rendus – Crédit : OnLeaks

Seulement 24 heures après avoir dévoilé le design du Huawei P50 Pro, le leaker OnLeaks a complété la gamme avec le P50 classique. Celui-ci se démarque de son grand frère grâce à son écran plat sans bord, mais conserve le petit poinçon au milieu.

Selon les informations de OnLeaks, l’écran du P50 classique mesurera seulement 6,3 pouces au lieu de 6,6 pouces pour le P50 Pro. En conséquence, il s’agira d’un petit téléphone que l’on peut comparer au Galaxy S21 au niveau des dimensions. Celui-ci mesurera 156.7 x 74 x 8.3 mm.

Un énorme module photo avec d’énormes capteurs ?

Au dos du P50, on retrouvera le même module photo en forme de pilule avec deux cercles à l’intérieur. Comme pour le P50 Pro, OnLeaks n’a pas réussi à déterminer l’emplacement exact de chaque capteur ni leur nombre. Cependant, au moins un des deux cercles devrait abriter plusieurs capteurs. Un autre leaker, @RODENT950, qui est bien informé des plans de Huawei, a donné un aperçu de ce à quoi l’arrière des smartphones pourrait ressembler.

4 cameras

Imx707 RYYB

OV64A ultra wide cine w Freeform lens

3x+10x RYYB superzoom

Thermometer — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 11, 2021

On sait que sur le P50 Pro+, Huawei pourrait utiliser un nouveau capteur principal IMX 707 RYYB de 50 MP, un OV64A 64 MP pour l’objectif ultra grand-angle, un téléphoto permettant un zoom optique 3X et un périscope permettant un zoom optique 10X. Le P50 devra se contenter d’une configuration plus modeste, mais pourrait adopter au moins un de ces capteurs.

Enfin, selon OnLeaks, le Huawei P50 sera également équipé d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, et de deux haut-parleurs en haut et en bas du smartphone pour un son stéréo.

RODENT950 a également précédemment déclaré le P50 pourrait être dévoilé aux côtés du P50 Pro le 17 avril prochain. La présentation du P50 Pro+ aurait été reportée à une date ultérieure. Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant que Huawei ne dévoile officiellement ses smartphones haut de gamme.

Source : OnLeaks