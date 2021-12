IKEA utilise de fausses boîtes de jeux et change le nom de Among Us, Breath of the Wild et autres

IKEA a trouvé un moyen original de décorer les pièces de ses magasins avec des boîtes de jeux vidéo. Non seulement l’entreprise suédoise a créé de fausses boîtes, mais elle a aussi modifié le nom de Among Us, Breath of the Wild, Uncharted et d’autres.

IKEA utilise des objets du quotidien dans ses pièces exposées dans ses magasins. Les décorations permettent aux clients de mieux se rendre du mobilier et de ce qu’ils peuvent ranger dans les meubles. L’entreprise suédoise utilise notamment des boîtes de jeux vidéo. Un utilisateur Reddit a remarqué qu’il s’agit de fausses boîtes avec des noms humoristiques.

IKEA – Jueun Song / Unsplash

Le géant de la vente de meubles n’oublie pas les joueurs dans la mise en place de ses expositions d’intérieurs. À l’occasion de la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series, IKEA avait mis à disposition des consoles next-gen factices en magasin. L’entreprise s’amusait effectivement de la taille des consoles qui sont bien plus grandes que celles de la génération précédente. Le message suivant accompagnait les PS5 et Xbox Series X dans les magasins IKEA : « Quel meuble multimédia IKEA pourra s’adapter à ma nouvelle console de jeu, qui est un peu trop grande pour moi ? ».

IKEA a imaginé Among Gus, Unsalved, The Last of Him et d’autres

L’utilisateur Reddit « u/thblt » a partagé la photo des fausses boîtes de jeux découvertes dans un magasin IKEA. Les boîtes sont toutes blanches avec l’inscription « E-GAMES » qui remplace le nom de la console. Les noms des jeux PS5, Xbox et Nintendo Switch sont imprimés en noir sur le côté de la boîte.

Les jeux de mots imaginés par IKEA mettent le sourire aux lèvres. Certains noms ont simplement été inversés comme « Kombat Mortal » ou « Fighter Street » tandis que les autres sont encore plus amusants. On retrouve ainsi « Among Gus », « Unsalved » pour Uncharted, « The Last of Him » pour The Last of Us et « Breath of the Wind » pour Breath of the Wild.

Enfin, nous ne savons pas si IKEA utilise d’autres boîtes de jeux dans d’autres magasins. Ces six exemples ont en tout cas bien amusé les internautes qui ont inventé d’autres jeux de mots tels que « PlayerKnown’s Fighting Grounds » ou encore « Assassin’s Communion ».

